Brann i Bodø fengsel

Sent i går kveld oppsto det brann i en fengselscelle i Bodø fengsel. En person ble sendt til legevakt for sjekk. Isolert brann uten spredning, og skadeomfanget fra brannen er fremdeles uvisst. Politiet i Nordland opplyser til NRK at de mistenker at brannen var påtent. Det er opprettet sak på forholdet.