Turistfisket i Norge har blitt utsatt for sterk kritikk i flere år. Flere tiltak har vært innført for å begrense blant annet smugling. I fjor ble bøtene doblet, men likevel gjorde tolletaten rekordbeslag.

Nå strammes regelverket ytterligere til. Torsdag lanserte regjeringen nye regler.

Fra neste år har turister kun lov til å ta med seg fisk ut av landet dersom de har oppholdt seg på en registrert turistfiskevirksomhet. Bedriftene må rapportere hvor mye turistene fisker. I tillegg skal de informerer turistene om reglene.

Se hele det nye reglementet her:

Nytt regelverk for fisketurisme Ekspandér faktaboks Nærings- og fiskeridepartementet vedtok sommeren 2020 et nytt regelverk for fisketurisme. Den nye forskriften trer i kraft 1. januar 2021. Det vil kun være lov å ta med seg fisk ut av landet dersom man har fisket og oppholdt seg på en registrert turistfiskevirksomhet . Tidligere kunne man frakte inntil 10 kg fisk dersom man fisket fra uregistrerte bedrifter.

. Tidligere kunne man frakte inntil 10 kg fisk dersom man fisket fra uregistrerte bedrifter. Det vil ikke være tillat å ta med bearbeidede produkter , herunder fiskefilet.

være tillat å ta med , herunder fiskefilet. Utførselskvoten senkes fra 20 til 18 kilo.

Ved forsøk på overtredelse av grensen skal all fisk beslaglegges.

fra Ved forsøk på overtredelse av grensen skal all fisk beslaglegges. Det vil kun være lov å føre ut fisk to ganger i året. Tidligere har turistene kunnet komme hver uke å fylle opp boksene sine.

Tidligere har turistene kunnet komme hver uke å fylle opp boksene sine. Fangstrapportering vil bli viktigere, og flyttes over til digital plattform , innen utgangen av 2021.

vil bli viktigere, og , innen utgangen av 2021. Turistfiskevirksomheter skal løpende rapportere gjestenes fangst til Fiskeridirektoratet. I tillegg må turistfiskevirksomheter informere turistene om reglene knyttet til fangstrapportering. Departementet vil komme nærmere tilbake til hvordan de ønsker å løse dette konkret. Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet

Stopper smuglerne

Bjørn Tore Zahl er daglig leder ved Saltstraumen brygge i Bodø. Hit kommer det årlig mer enn 25.000 turister for å fiske.

PÅ HJEMMEBANE: Daglig leder ved Saltstraumen brygge i Bodø, Bjørn Tore Zahl ønsker fiskeri- og sjømatminister, Odd Emil Ingebrigtsen, velkommen til turistfiskebedriften. Foto: Dina Storvik / NRK

20.000 av dem er utlendinger.

Han er svært fornøyd med de nye reglene.

– Dette kan bidra til å fange opp smuglerne, sier Zahl.

Han mener at et stort problem for næringen har vært at turister som kommer til Norge for å fiske, leier seg inn på private bryggeanlegg eller båter.

Der kan de fiske uten noen form for rapportering eller kontroll. Når oppholdet er over fyller de opp store frysere i bilen og kjører ut av landet, sier Zahl.

Tollvesenet har de siste åra gjort store beslag fra turistfiskere. Foto: Tollvesenet

I dag kan turister som bor på overnattingssteder, som ikke er registrert for turistfiske, lov til å ta med seg inntil 10 kilo fisk. Fra neste år blir de nødt til å sjekke inn på godkjente anlegg for å få lov til å ta med fisk ut av landet.

De som har fisket ved registrerte anlegg, har hatt lov til å ta med 20 kilo hjem. Nå blir kvoten redusert til 18 kilo.

– På anleggene har vi også bedre kontroll, fordi det er ikke fryseplass til mer enn det de har lov til å ta med hjem, konstaterer Zahl.

Slik får du en godkjent turistfiskevirksomhet Ekspandér faktaboks Bedriftane må... vere registrerte i meirverdiavgiftsregisteret

ha inntekt basert på turistfiske i sjø på minst 50 000 kroner per kalenderår (brutto) og

basert på i sjø på minst 50 000 kroner per kalenderår (brutto) og disponerer minst eitt fartøy for utleige til fisketuristar eller som tar turistar med på fiske. Registreringa skjer ved at søknad med nødvendige opplysingar vert sendt til Fiskeridirektoratet. For å gjere søknadsprosessen så enkel som mogleg er det laga eit digitalt søknadsskjema på Min side. Når verksemda vert registrert får verksemda automatisk ei kvittering på at den er registrert. Registreringspliktige verksemder skal: Rapportere gjestane sine fangstar til Fiskeridirektoratet minst ein gong per månad (hyppigheiten kan endrast 01.01.2021)

til Fiskeridirektoratet minst ein gong per månad (hyppigheiten kan endrast 01.01.2021) Informere turistane om regelverket for sports- og rekreasjonsfiske, inkludert om omsettingsreglar og utførselskvotar.

Minsker svinn

De nye reglene innebærer også at det ikke er lov til å ta med fileter eller andre bearbeidede fiskeprodukter ut av landet. Det er bra, mener Zahl.

Han forteller at mange turister prøver å maksimere vektskvota. Det er derfor flere som skjærer av kun de beste stykkene på fisken, og legger igjen resten.

– Dette er veldig synd, og vi kaster bort masse god fisk, sier Zahl.

Han håper de nye reglene fører til at det blir mindre svinn.

Statsråden på besøk i Bodø

Fiskeri- og sjømatminister, Odd Emil Ingebrigtsen (H) mener de nye reglene støtter opp under de seriøse bedriftene.

– Vi ønsker å gjøre det lettere for de seriøse aktørene i bransjen fordi de er en viktig del av norsk reiseliv.

Han håper også at det framover blir mindre fokus på mengden fisk, og at turistene heller skal se på fisket og norgesbesøket som en god opplevelse.

Han varsler også strengere straff for å bryte reglene.

Likevel ikke helt fornøyd

Selv om Zahl støtter de nye reglene, er han ikke hundre prosent fornøyd.

UTENLANDSKE TURISTER: I år er de ikke mange å se, men neste år blir det kanskje flere som vil kjenne på de nye reglene fra Nærings- og fiskeridepartementet. Foto: Dina Storvik / NRK

At kilogrensen flyttes fra 20 til 18 kilo, vil gjøre at færre turister ønsker å legge turen Norge, mener han.

– Tjue kilo var allerede lite. Det holder til omtrent 46 porsjoner. Deler du det på en familie på fire, så får de knapt 12 middager, sier Zahl.

Han mener dette er urettferdig mot en bransje som allerede står med brukket rygg i år, fordi den aller største kundegruppen ikke får lov til å besøke Norge.

Ingebrigtsen sier han forstår frustrasjonen, men minner om at dette handler om den lovlige mengden fisk som turister kan ta med seg ut av Norge.

– Jeg foreslår heller at turistene kommer til Norge og nyter maten her, dersom de ønsker å spise enda mere fisk, sier ministeren.