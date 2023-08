Vil innføre motivasjonsbrev for å bli student: – Mange velger ikke studier av rette grunner

Universitetet i Bergen:

Universitetet i Bergen har ingen konkrete planer om å innføre motivasjonsbrev generelt, men fakultetet for kunst, musikk og design er i en litt annen situasjon, forteller kommunikasjonrådgiver Ole Friele.

– Opptak til dette fakultetet er basert på opptaksprøver, intervjuer og vurdering, innsendt arbeid og dokumentasjon, deriblant motivasjonsbrev, sier Friele.

NTNU:

NTNU er skeptisk til innføring av motivasjonsbrev. Vi erfarer at de aller fleste studentene er godt motiverte når de starter på NTNU. Vi er usikre på om et motivasjonsbrev vil være det mest treffsikre virkemidlet for å velge hvilke studenter som er mest motiverte for ulike studier. Kanskje er noen studenter bedre (og får mer hjelp) til å skrive slike brev enn andre.

Generelt så mener vi at nytteverdien av slike brev er liten i forhold til det administrative merarbeidet det vil gi å bruke slike brev som opptakskriterium. Alt i alt er karakterer det beste kriteriet for å tildele studieplasser for de fleste studier, sier Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU.

NMBU:

For noen fag med høye poenggrenser kan individuell vurdering være en nyttig tilleggsfaktor i opptaket for blant annet å få mer sosial variasjon blant studentene.

Den store ulempen ved motivasjonsbrev er at det er vanskelig å lage en standard og dermed vurdere det rettferdig og objektivt. Derfor var vi enige med opptaksutvalgets anbefaling om å la være å innføre en slik generell modell for opptak, sier prorektor for utdanning Elise Norberg ved NMBU.

Universitetet i Agder:

UiA er positive til at det er mulig å benytte motivasjonsbrev der det synes nyttig. Vi har et mangfold av studier, og da er det bra å kunne bruke ulike opptaksmetoder. Vi har i vår egen opptaksforskrift åpnet for å bruke opptaksprøver, intervju, faglig essay/motivasjonsbrev eller en kombinasjon av disse for 2-årige masterstudier.

En utfordring er at vi aldri helt kan vite hvem som har formulert et slikt motivasjonsbrev og de kan være vanskelig å vurdere og rangere disse. Vi er mer positive til å bruke dette på masterstudier enn på grunnstudier.

OsloMet:

– Jeg er enig i at man bør velge utdanning fordi man er interessert og opplever at man har noe å bidra med, ikke på grunn av prestisjen som ligger i studiet. Likevel det ikke sikkert at motivasjonsbrev er løsningen. En ting er at det er ressurskrevende, fordi det krever individuell vurdering av hver søker, men vel så viktig er spørsmålet om dette gir en rettferdig vurdering av søkerne.

Motivasjonsbrev vil gi fordeler til de som er flinke til å formulere seg og som har vokst opp i familier med høyere utdanning. Det er ikke nødvendigvis de beste søkerne.

Jeg er enig i at det er behov for å vurdere hvordan vi gjør opptak til høyere utdanning, og mener det er kommet mange gode forslag fra utvalget som nå har fremmet forslag til ny opptaksordning. Motivasjonsbrev er nok ikke den beste måten å sikre et rettferdig og gjennomsiktig opptak til høyere utdanning, sier Silje Fekjær, prorektor for utdanning på OsloMet.

Universitetet i Tromsø:

UiT er positiv til å prøve ut supplerende opptakskriterier til karakterer. Motivasjonsbrev, opptaksprøver og intervju er eksempler på slike. Erfaring fra andre land viser at byråer tilbyr seg å skrive motivasjonsbrev mot betaling. Det er en høyst aktuell problemstilling at kunstig intelligens (KI) kan bli brukt til å forfatte slike brev. Motivasjonsbrev bør trolig derfor kombineres med intervju og kanskje også inngå som en del av studentens læringsutbytte og progresjon.

En rekke studier som har svært høye poengkrav fordrer solid evne til å tilegne seg tung teoretisk kunnskap, men med poenggrenser på godt over 60 poeng står vi i fare for å miste studenter som har solide teoretiske forutsetninger for å gjennomføre studiet og som i tillegg vi være svært godt egnet til å tre inn i de yrkene utdanningen er ment å lede til. Noe lavere poengkrav kombinert med intervju, motivasjonsbrev eller opptaksprøve kan vise seg å gi bedre yrkesutøvere på sikt.

Universitetet i Sørøst-Norge:

USN har i liten grad brukt motivasjonsbrev for å vurdere søkere. Det er flere problemstillinger knyttet til å vurdere motivasjonsbrev, og innføringen av ChatGTP og andre AI-programmer har gjort det enda vanskeligere.

Noen få studietilbud på USN har tidligere brukt motivasjonsbrev, men går nå bort fra dette. Et eksempel er Master i Human Rights and Multiculturalism. I år benyttes det der asynkrone digitale intervjuer i stedet for motivasjonsbrev.

USN ønsker at det åpnes for dialogbasert informasjon til søkerne etter søknadsfristen i april. I dag setter praktiseringen av personvernsregelverket uheldige begrensninger for en slik dialog. En mer dialogbasert prosess kan bidra til å sikre at den enkelte gjør riktige valg, og dermed også bidra til å styrke motivasjonen.

Nord Universitet:

Nord universitet har motivasjonsbrev på noen få studier. En vurdering om dette er hensiktsmessig å bruke må gjøres individuelt for det enkelte studiet. Selv om det kan være hensiktsmessig for å sjekke at studentene har god forståelse av hva de går til, har god motivasjon m.m. så er det en del ekstra administrativt arbeid med motivasjonsbrev.

Dette må gjennomgås av faglige på fakultetsnivå og vil kunne kreve en del tid, samt studieadministrativ kunnskap/opplæring m.m. ift korrekt saksbehandling. Det må gjøres en helhetlig kost/nytte vurdering. Særlig på spesielt populære studier vil det bli mye arbeid med dette.

På mange studier er dette ikke nødvendig.

I tillegg til tidsbruken vil det kunne være utfordrende, selv med motivasjonsbrev, å klare å avdekke om studentene har den oppriktige motivasjonen som de ansvarlige for studiet håper på. Da er det mer uklart hva man oppnår.

Noen kan velge å ty til intervju, noe som selvsagt også vil være enda mer ressurskrevende å gjennomføre, sier prorektor for utdanning ved Nord Universitet, Levi Gårseth-Nesbakk.

Universitetet i Stavanger:

Bruk av motivasjonsbrev kan være et virkemiddel på å øke mangfoldet av studenter som kommer inn. Det vil si at man inkluderer de som ikke har toppkarakterer eller har tatt de «riktige» fagene på videregående, men som utviser sterk motivasjon og engasjement for studiet.

Men det vil være veldig krevende å administrere et slikt opptak, i form av store ressurser som skal vurdere innholdet i disse brevene og sikrer rettferdighet når ulike søkere skal vurderes opp mot hverandre, sier Bjørg Oftedal, prorektor for utdanning.