Bodø/Glimt sikret spill i Uefas nyvinning etter 3-2 sammenlagt over Zalgiris fra Litauen.

Trekningen i dag endte altså med at trenerlegenden Jose Mourinho skal lede sitt AS Roma i to kamper mot Bodø/Glimt.

Roma har åpnet sesongen med 3-1-seier over Fiorentina. På laget spiller profiler som Tammy Abraham, Henrik Mkhitaryan og Nicolo Zaniolo.

Gultrøyenes gruppe ser slik ut:

Bodø/Glimt

Roma

Zorja Lugans

CSKA-Sofia

Bodø/Glimt har aldri før vært i et europeisk gruppespill. Bragden gir også klingende mynt i klubbkassa i Nordland.

Et gruppespill i Serieligaen gir hvert lag tre millioner euro, cirka 30 millioner kroner, inn på konto.