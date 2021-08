– Det er vanskelig å sette ord på det. Alle som var der, og alle som satt hjemme i stua kjente nok på hvor mye det betyr for oss som klubb og by, sier spiller Patrick Berg.

Glimt hadde med seg et brukbart utgangspunkt hjem til Bodø sist uke med 2–2 på bortebane. Dermed kunne de sikre avansement til gruppespill i Europa for første gang på Apsmyra.

– Det er et historisk øyeblikk. Vi har hatt bedre prestasjoner, men fighterviljen i laget for å dra dette i vårt favør gjør oss enda mer stolt av spillergruppen enn jeg har vært tidligere, sier hovedtrener Kjetil Knutsen.

Han sier at dette betyr at kan få mange flotte kvelder utover høsten, i tillegg til et spennende seriespill.

– Dette tror jeg folk vil huske lenge. Stemningen etterpå var litt sydlandsk, sier Knutsen.

En halvtime før slutt satte scoringen som sendte hele Bodø til himmels. Ola Solbakken ventet på bakerste stolpe og hamret inn 1–0. Erik Botheim sendte ballen inn i feltet som til slutt fant Solbakken på bakerste.

– Det var ekstremt godt, en lettelse, seier Solbakken.

Men Solbakken hadde også en sjanse i førsteomgang. Men kantspilleren skled rett før mål, og de helgule gikk til pause med uavgjort.

– Den var sur, men jeg fikk rettet opp i 2. omgang. Fansen og laget hjalp meg å riste det av meg. De støttet meg og sang meg videre, sier Solbakken.

Det var imidlertid ikke sikkert at det skulle ende med gul seier.

Bodø/Glimts Amahl Pellegrino og Fredrik Bjørkan feirer Ola Solbakkens scoring. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Det var gjestene som kom best i gang på Aspmyra. De produserte flere store sjanser Glimt-forsvaret fikk problemer med, men noe uttelling ble det ikke for laget fra Litauen.

Mot slutten presset gjestene for utligning, men Glimt holdt god stand bakover og kunne feire avansementet.

Et gruppespill i serieligaen gir Bodø/Glimt 3 millioner euro inn på konto. Det omdannes til omtrent 30 millioner norske kroner. Dermed kan det ha vært Glimt-historiens mest lukrative scoring som ble scoret torsdag.

– Det er lett å bli historieløs i sånne situasjoner, men økonomisk sett er dette det største klubben har oppnådd, sier spiller Patrick Berg.