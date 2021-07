– Vi kom nok kanskje inn med litt feil innstilling, som om dette skulle gå lett. Og det kjende vi på i første omgang.

Lasse Norås skåra tre av Bodø/Glimt sine fire mål mot Rana FK på Nye Sagbakken stadion søndag ettermiddag.

Kampen enda 4–1 til dei gulkledde frå nord. Du kan sjå klipp frå kampen nedst i saka.

Før kampen tok til skjedde det Rana blad kallar ein sjeldan syn utanfor Rana FK sitt klubbhus: eit helikopter landa med delar av Bodø/Glimt sin tropp.

Men trass i å vere favoritt og dei mange sjansane greidde ikkje Bodø/Glimt sette ballen i nettet til heimelaget i første omgang. Men det greidde Rana FK.

Delar av Bodø/Glimt sin tropp landa utanfor Rana FK sitt klubbhus før kampen. Foto: Bjarne Brandal / NRK

– Vi sette oss ned i pausen og tok ein prat om at vi må senke skuldra og spele spelet vårt. Det her kom til å gå bra. Og det var det vi gjorde og det funka, seier Norås.

– Eg reknar med Kjetil Knutsen, trenaren, ikkje var heilt roleg i pausen?

– Nei, men om han skulle hissa seg opp ville vi blitt meir stressa. Han tok det ganske roleg og sa at vi berre måtte skjerpe oss og gjere det vi trenar på.

Og noko må ha funka. For i 59. minutt skåra Norås sitt første av tre mål og utlikna mot dei blå og kvite.

– So det kom til å sprekke opp. Der var jo fleire sjansar og når vi byrjar å sette dei, so veit eg at vi kjem til å vinne, seier Norås.

Sigerherrane sitt siste mål kom i 78. minutt då Norås skåra sitt tredje på straffe.

– Det var Moberg som gav meg tanken om å hattricke. Eg tenkte eigentleg ikkje på det, men han sa det, eg spurte fint og fekk ta straffa, seier Norås.

– Eg takkar han for den, det sa eg til han.