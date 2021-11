Torsdag tar Bodø/Glimt imot CSKA Sofia til kamp i Serieligaen på Aspmyra, der Glimt skal forsvare førsteplassen sin i gruppen.

Oppførselen til fansen før kampen har gitt en forsmak på hva Glimts spillere kan forvente seg fra tribunene, torsdag kveld.

Tidligere på dagen måtte innholdsprodusent i Glimt, Niklas Aune Johnsen, skrape av nazisymboler som var klistret på trafikkskilt i byen.

– Jeg fikk bilder av klistremerket på Twitter, og jeg var i området, så da tok jeg det ned. Vi trenger ikke ha hakekors hengende rundt i byen.

Lokale supportere skal også ha tatt affære andre steder i byen, og hengt opp egne klistremerker over hakekorsene.

– Jeg vil be folk om å være forsiktig og helst bruke redskap når de skal ta ned klistremerkene, siden det har skjedd før at noen legger barberblad bak merkene for å skade de som tar dem ned. Best å være på den sikre siden, sier Johnsen.

Klar tale fra Glimts Twitter-konto. Foto: Skjermdump / twitter.com

Politiet er forberedt

Nordland politidistrikt er også svært obs på supporterne, og har advart media mot å ta bilde av supporterne på nært hold.

Avsnittsleder ved politioperativt avsnitt, Vegard Kristiansen, sier at tilstedeværelse er det beste de kan gjøre nå.

– Vi vet om at dette er risikosupportere og at CSKA Sofia har noen ganske tøffe elementer i denne grupperingen med «ultras». Fokuset til politiet er at vi skal være synlig med politifolk og politibiler, og vi har erfart at dette kan forhindre at ting skjer.

Vegard Kristiansen i politiet er klar for å takle de tilreisende supporterne. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Med seg har det norske politiet to bulgarske politifolk som kjenner supporterne godt fra før av. Klistremerkene kommer ikke som noen overraskelse på politiet.

Bulgarske fotballfans har tidligere vært involvert i rasismeskandaler i forbindelse med det bulgarske landslaget.

– Mange i grupperingen CSKA Ultras er nazister. Det er kjent, og de profilerer seg ganske offentlig som dette på sosiale medier. Vi kommer til å følge med det, og vil gripe inn der vi mener det er behov for å gjøre det.

Men å si at man er nazist er ikke ulovlig, så lenge man ikke kommer med nedlatende uttalelser mot personer eller grupper.

– Nå er det sånn at man har lov til å ytre sine synspunkt, men om det går på enkeltpersoner eller konkret rasisme, så kommer vi til å pågripe de det gjelder.

I Bodø/Glimts forrige oppgjør mot CSKA Sofia ble resultatet 0-0, etter at dommeren annullerte et mål fra Erik Botheim på overtid. Foto: Dessislava Komarova / AP

Vil ha en god atmosfære

Glimt har opplevd rasisme under flere av sine eliteseriekamper den siste tiden, blant annet mot Viking og mot Lillestrøm.

Klubben er forberedt på at det samme kan skje under kveldens kamp.

– Vi har vakter på stadion som sjekker supporterne før de går inn på stadion, for å forhindre at de har banner med samme budskap som på klistremerkene eller lignende. Hvis de hører noe rasistisk, så hives de ut av stadion, sier han og legger til:

– Dette er et familiearrangement, og vi kan ikke ha noe av at folk kommer med hatefulle ytringer fra tribunen.

Politiet legger til slutt til at folk må ha fokus på kampen som du kan følge her, og kose seg med anledningen.

– Vi må huske på at dette sannsynligvis kommer til å gå bra. Vi skal heie på Glimt og kose oss på jobb i dag, avslutter avsnittsleder Kristiansen.

Vi gjør oppmerksom på at Niklas Aune Johnsen tidligere har vært ansatt i NRK.