Bransjen har i snart 20 år hjulpet sykehus og kommuner over hele landet med personell de selv ikke klarer å skaffe til veie, ofte på grunn av at de ikke får en eneste søker på stillingsannonsene sine. Det største problemet helsesektoren står ovenfor i dag, er mangel på arbeidskraft.

Prognoser fra SSB viser at vi i 2035 kommer til å mangle 28 000 sykepleiere. Med den viten å skulle forby en hel bransje som jobber for økt sysselsetting av helsepersonell, fremstår som uforsvarlig og lite konstruktivt.

Det er helt andre tiltak som må til for å løse fremtidens utfordringer; antallet studieplasser må økes, det må gjøres mer attraktivt å stå i yrket til pensjonsalderen, det må jobbes for tilrettelegging av turnus slik at flere kan kombinere yrket med familie og barn.

Kanskje kan kravet om sykepleiedekning justeres ned slik at dyktige helsefagarbeidere med erfaring og kompetanse kan ta noen av arbeidsoppgavene?

Kalnes sykehus i Østfold har begynt denne prosessen.

Konsekvensen ved å forby, og hva hjelper vi med?

Ved å forby bemanningsbyråene vil man fjerne en arbeidsgiver som i mange tilfeller kan tilby mange en fot innenfor arbeidslivet, en arbeidsgiver som er fleksibel og villig til å tilrettelegge, og som lar ansatte forsøke seg innen flere felt slik at de kanskje kan stå i yrket lengre.

Vi har for eksempel mange pensjonister som ikke ønsker å jobbe i kommunen da de mister pensjonene sin, de kan fortsette å utøve yrket i det private uten at pensjonen berøres. I tillegg sysselsetter bransjen mange utenlandske arbeidstakere som ellers kanskje ikke ville funnet veien til Norge.

Først og fremst vil det bli enormt dyrt for kommunene da de må ty til overtidsbetaling for å oppfylle sine forpliktelser ovenfor befolkningen.

Bare i Oslo kommune dekker Vacant Helse opp 6-8 000 timer pr måned med akutt behov, fastvakter og lignende. Dette ville ellers i stor grad blitt bemannet med overtidsbetalte egne ansatte.

Vi vil få hundrevis av ubesatte sykepleiestillinger, spesielt i utkantnorge, med stenging av avdelinger og dårligere hjemmesykepleietilbud som en konsekvens.

Ferieavviklingen blir en enda større utfordring enn den allerede er, enten må kapasiteten drastisk reduseres under sommeren, eller så må de fast ansatte ta ferie utenom fellesferien.



Etter samhandlingsreformen i 2011 har kommunene fått økte krav om å tilby innbyggerne avansert helsehjelp i brukerens hjem. Ofte er dette svært syke pasienter hvor kravet til kompetanse er høyt, og ofte midlertidig. Vacant Helse bemanner flere slike prosjekter med personell med spesialkompetanse.

Dette fordi kommunene selv ikke har mulighet til å stille med en team på 5 til 10 personer, ofte med spesialkompetanse, som skal sørge for bemanning 24 timer i døgnet innen de fristene som spesialhelsetjenesten operere med.

Vi har flere tilfeller der vi har satt opp prosjekter med 5 - 10 intensivsykepleiere for å bemanne opp prosjekter hjemme hos premature barn som ligger på respirator. Dette har vært prosjekter av midlertidig art som kommunene selv ikke har hatt mulighet til å håndtere, så takket være bemanningsbyrå har disse familiene kunnet reise hjem og motta helsehjelp i hjemmet, i stedet for å tilbringe måneder på sykehus. Det har i mange tilfeller sørget for at foreldrene har kunnet jobbe i stedet for å belaste samfunnet med sykemelding.

Etter min erfaring er ikke bemanningsbyrå et fordyrende mellomledd. Ved gode innkjøpsrutiner og innkjøpsavdelinger som lager gode avtaler, gir bemanningsbyråene kommunene forutsigbarhet og valgmuligheter. Det gir kommuner og sykehus mulighet til å benytte bemanningsbyrå når de har økt behov, de trenger derfor ikke å ansette personell som blir overflødig etter en kort periode, eller benytte overtid dersom behovet for personell øker midlertidig.

I tillegg er utgiftene forutsigbare da alle sosiale utgifter og sykefraværskostnader betales av bemanningsbyrået. Rekrutteringskostnader, kostnader til personalledelse, kurs og fagdager må også tas med i regnestykket.