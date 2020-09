The Whale er ventet å bli det nye fyrtårnet i nordnorsk reiseliv og skal bygges på Andenes. Den planlagte turistmagneten har en prislapp på 350 millioner kroner.

Den skal etter planen stå ferdig juni 2023.

Arkitekturen til The Whale, utformet av danske Dorthe Mandrup har allerede vakt oppsikt over hele verden.

Storsatsingen har hatt fyldig omtale i Lonely Planet, Forbes, Daily Mail og The Mirror.

Nå letter The Whale på sløret og viser hvordan attraksjonen kommer til å se ut på innsiden.

Full størrelse

Det første du vil se når du kommer inn i The Whale er en knølhval i full størrelse.

– For mange mennesker er det første møtet med en hval en sterk opplevelse. Her vil vi formidle en opplevelse av hva vi faktisk har til felles med hvalene, sier Børre Berglund, daglig leder i The Whale.

Når du går videre inn vil du møte en spekkhoggerfamilie på tur, i form av bronseskulpturer som bryter overflaten.

The whale håper bronseskulpturer fører til lek blant barna. Foto: MIR, Bergen

Her håper The Whale at skulpturene også fører til lek for barna. De kan gjemme seg bak de store dyrene eller kanskje til og med sitte på ryggen på en hval.

Når du beveger deg videre inn anlegget vil du så bokstavelig talt komme inn i hvalens hjerte.

«Videomapping» på hvalens overflate får lyset til å flimre på kroppen, og det ser ut som at den svømmer rett under havoverflaten hvor sollyset brytes.

Når lyset forsvinner, kan du plutselig se skjelettet gjennom hvalkroppens transparente overflate.

I hjertet på hvalen vil du kunne høre de langsomme hjerteslagene til hvalen. Foto: MIR, Bergen

Sakte kommer et stort, rødt hjerte til syne. Og så kan du høre lyden av den langsomme hjerterytmen i hele rommet.

Prosjektet har til tross for mye skryt og oppmerksomhet også møtt på skjær i sjøen.

Et overraskende arkeologisk funn på tomta der opplevelsessenteret «The Whale» skal bygges, gjorde at prosjektet tok et realt prishopp.

Ingen blir upåvirket

Berglund sier de har brukt koronaperioden godt og har hentet ut og samlet det beste man kan finne hos de argeste konkurrentene internasjonalt: Fra museer, kunstgallerier og store kommersielle attraksjoner.

– Ingen kommer til å gå upåvirket ut av The Whale, det tror jeg at jeg kan love, sier daglig leder Børre Berglund.

Børre Berglund, daglig leder i The Whale. Foto: monica white martinsen / nrk

Opplevelsen skal ikke kun handle om det vi vet, men også om hvordan vi har funnet ut av det og om alt det vi fortsatt ikke vet. Mysteriene og det uoppdagede blir sentrale i The Whale.

– Det viktigste formålet med The Whale er å bringe flere mennesker i kontakt med natur, gi ny kunnskap og inspirasjon, ser Berglund

– Hvaler er interessante i seg selv, men de er også mektige ambassadører for havmiljø og klima. Det blir en blanding å formidle kunnskap, gi sterke opplevelser og ikke minst gå dypere inn i hvalens rolle i verden, sier han.

God hvalsommer

Og mens folk venter på The Whale opplever de daglig eventyrlige møter med hvalene utenfor Andenes.

Geir Maan, hvalsafari-kaptein, forteller at han ikke har sett på maken på de mer enn 30 årene selskapet hans.

Hvalsafari har tatt passasjerer ut på havet vest av Andenes for å oppleve havets kjemper.

Det har vært en eventyrlig hvalsommer på Andenes. Foto: Hvalsafari

– Vi har hatt noen spektakulære hvalsafari-dager den sisten uken. Det har vært uvanlig mye hval i område. Masse spermhval, men også finnhvaler og flokker med spekkhoggere, sier Maan.

Om opplevelsene på senteret blir akkurat slik de planlegger det i The Whale er imidlertid ikke sikkert.

Neste steg er å finne leverandørene som skal gjennomføre The Whale sine ønsker, og da kan mye skje.