Siri og familien betalte 70.000 for å bli kvitt skabben: – Et ordentlig mareritt

Skabbmidden er en plagsom parasitt som kan føre til en ekstrem kløe blant mennesker og store, røde utslett.

Siri Selmer har seks barn. I vår begynte marerittet hun og mannen aldri så ut til å komme seg ut av.

– Vi oppdaget at to av ungene fikk skabb i mai, og begynte med behandling av alle sammen med krem. I tillegg til at alt av tøy skulle vaskes på 60 grader, samt å trekke alle senger i plast.

Det tar mellom tre og seks uker før en vet at man har blitt smitta. Foto: Universitetet i Tromsø

Utslettene gikk ikke bort, og familien oppdaget at det kom nye.

Ettersom offentlige hudleger er vanskelig å få tak i på sommeren, søkte de hjelp av fastlege-vikaren, som mente at dette var utslett som hang igjen, og ikke et nytt utbrudd.

– Men det viste seg jo at hele familien fikk skabb igjen. Hadde jeg visst det jeg vet nå, så ville jeg aldri ha slått meg til ro med det legen fortalte meg.

Skabb Ekspandér faktaboks Skabbmidden er 0,3-0,5 mm lang. Hunnmidden graver overfladiske ganger i huden hvor den legger egg som klekkes som larver etter 3-4 døgn.

Symptomer er kløe og små nupper eller blemmer i huden, oftest først på hender, siden på større deler av kroppen. Hos små barn er ofte hodebunn, hals og fotsåler.

Smitte skjer ved direkte hudkontakt av litt lengre varighet og sjeldne tilfeller via håndklær, sengetøy og klær.

Som regel tar det 3-6 uker fra man får skabb til man får symptomer, men dersom man tidligere har hatt skabb, tar det ofte bare 1-3 dager til symptomene opptrer.

Skabb behandles med krem. Alle i samme husstand bør behandles samtidig selv om de ikke har kløe.

Det anbefales generelt å gjenta behandlingen etter én uke, men siden permetrin kan virke lokalirriterende på huden kan man – spesielt hos personer med en ømfintlig hudtype – ofte nøye seg med én behandlingsomgang.

For vellykket behandling er det viktig at klær, håndklær og sengetøy enten vaskes på 60°C eller oppbevares uten hudkontakt i fem døgn i romtemperatur, helst pakket inn i plastposer. Kilde: Se mer på Folkehelseinstituttets nettside

En kasteball i systemet

Familien var innom barnelege og hudlege, som igjen ga familien nye føringer med tablett- og krembehandling.

Men likevel, etter utallige behandlinger og 70.000 kroner brukt på legemidler og legetimer, skabben ville ikke gi slipp.

Eller «faenskabben» som hun så fint kaller den.

– Jeg besøkte til slutt hudlege og ble kjempelei meg da jeg fikk vite at vi fremdeles hadde skabb i familien. Man blir jo nesten gal og virkelig deprimert. Det er en enorm psykisk belastning. Det verste er at man føler at man står helt alene. Det har vært en helt desperat situasjon og jeg satt og hylgråt hos hudlegen til slutt fordi jeg var så utmattet.

Familien fant til slutt en ny hudlege som klarte å få has på skabben.

– Vi har brukt 70.000 kroner og det er jo helt vilt. Jeg tenker jo bare på dem som ikke har noe ekstra, hvordan skal de bli kvitt det?

Pengene hadde familien liggende fordi de skulle pusse opp kjøkkenet. Det blir nå utsatt.

– Det som er feil er at man er så alene. Det har vært et mareritt, og det har kostet skjorta.

Vil ikke si det er epidemi

At det kan være dyrt med skabb-behandling, det er Steinar Madsen enig i.

Han er medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, og forteller at det har vært en sterk økning i salg av både tabletter og bruk av kremer.

Steinar Madsen er medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket. Foto: Trond Øyvind Karterud/NRK

– Vi er usikre på om grunnen er at skabben har blitt resistent. Vi tror egentlig ikke det, men det er noe vi ser nærmere på.

Normal behandling er å begynne med krem. Gjør man ikke dette helt nøyaktig, er det lett å få tilbakefall. En mulig årsak til økninga kan altså være at man ikke smører korrekt.

– Særlig for familier kan behandlinga bli veldig kostbar. Fra oktober kan man derfor søke om å få tablettene på blå resept, etter behandling med krem.

I fjor så Legemiddelverket på salget av legemidler i ulike deler av Norge, og da så de betydelige forskjeller.

– I forhold til folketallet, så er salget relativt høyt i nord og også i Bergen. Det er vanligere blant studenter, og det kan være én av forklaringene.

Her får du vite mer om skabb. Du trenger javascript for å se video. Her får du vite mer om skabb.

Skabb på vei opp

Horst Bentele er seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet.

Også han peker på at salgstallene på legemidler mot skabb har økt kraftig. Økningen begynte i 2012, men skjøt virkelig fart i 2018.

Trenden ses i flere land: Skabb er på vei opp.

– Salgstallene er i kilo krem. I september 2018 ble det solgt litt over 100 kilo. I september i år har tallet økt til 410 kilo. Over en firedobling.

Dette gjelder permethrin. Men også for andre legemidler mot skabb er økningen sterk. For noen legemidler ser man en tidobling i salg siden 2018.

Skabb var meldepliktig fram til 1992. Fram til da så man mellom 1000 og 2000 tilfeller årlig.

Salget av legemidler mot skabb går opp. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Nå er det ikke meldepliktig lenger, og det er uvisst nøyaktig hvor utbredt skabb er.

– Skabb smitter gjennom hudkontakt. Statistisk sier vi at hudkontakten må være lengre enn 15 minutter. Ofte skjer smitte via seksuell aktivitet. Vi ser da også flest tilfeller ses i aldersgruppa 15 til 30.

– Er dere bekymret?

– Ja, selvfølgelig. Spesielt med tanke på covid-19. Under pandemien skulle folk hatt mindre kontakt, og skabben skulle ha gått ned eller best helt dødd ut. Men det har ikke skjedd.

Sterk nedgang i mars

Forskerne ser at skabben går i bølger. Om vinteren er vi samlet tetter sammen innendørs, og da smittes det mer.

Ser man på salgstallene, var det en sterk nedgang i mars. Nedgangen vedvarte fram til juli.

Antall konsultasjoner om skabb (blått) i forhold til salg av permetrin (gult) i Norge. Foto: eurosurveillance.org

Kilde: eurosurveillance.org

Men etter juli begynte det å gå opp igjen.

– Vi hadde regnet med at det skulle gå ned under covid-19-pandemien. Kanskje folk ikke har vært flinke nok til å holde avstand, men det blir en spekulasjon, sier Bentele.

Også han peker på at de som får skabb må gjennom en relativt dyr behandling.

– 30 gram permethrin kan koste opp til 500 kroner. For en familie med to voksne og to-tre barn snakker vi om flere tusen kroner. Jeg tenker at det er et problem, fordi middel mot skabb er veldig dyrt. Man bør få også kremene på blå resept.

Grunnen til økningen, vet man ikke sikkert.

– Det finnes studier der noen land sier at skabben begynte å spre seg da det ble flere flyktninger, men det vet man som ikke for sikkert.

Foto: https://www.eurosurveillance.org/

Konsultasjoner som handler om skabb, etter region. Nord-Norge på topp. Kilde: eurosurveillance.org