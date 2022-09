– Det er sårt at det ble solgt. Jeg syns det er veldig trasig at dette nå går til en privat aktør, sånn at kanskje ikke allmennheten har noe der å gjøre.

Tor Arthur Wennberg har hele sitt liv tilbrakt tid på gamle Bjørnøy fyr.

Han har lagt ned mange dugnadstimer for å opprettholde en viss standard på det nå nedlagte fyret.

Men nå er det etter alle solemerker slutt.

Miljødirektoratet er eier av det 132 år gamle fyret, og Bjørnøya, som fyret ligger på.

Torsdag ble alt solgt for 6,5 millioner kroner.

Tor Wennberg var aktiv med driften av det nedlagte fyret på Bjørnøya. Her er han avbildet mens han gjør utbedringer på fyret i 2014. Foto: Øystein Nygård / NRK

– Hadde ikke sett det for meg

Avisa Nordland erfarte i går øya ble solgt for 5 millioner kroner over takst.

I dag får NRK bekreftet fra Privatmegleren at det stemmer. Øya ble solgt for 6,5 millioner kroner.

Megler Georg Rånes Paulsen sier til NRK at det var over 300 interesserte på SMS-listen.

De hadde forventet mye blest rundt øya, men ikke at budrunden ville bli såpass vill.

– Det er åpenbart at denne eiendommen ville få stor interesse, men at den skulle gå så høyt over, det hadde jeg ikke sett for meg.

Georg Rånes Paulsen i Privatmegleren. Foto: Privatmegleren Bodø

Totalt var det 17 stykker som var med på budrunden. Til slutt ble øya solgt klokken 16, torsdag.

– Jeg kan ikke si noe om hvem det er som har kjøpt, eller hva slags planer de har. Om de skal la den være som den er, eller gjøre endringer, det er uvisst.

Megleren har fått med seg de fortvilte forkjemperne for å la øya få være for alle.

– Jeg har registrert at det har vært avisoppslag, og vi har fått henvendelser fra flere. Men vi har bare forholdt oss til oppdraget vi har, som er å selge eiendommen. Men jeg kan godt forstå at folk har mange meninger om en sånn type eiendom.

Bygget for én fyrvokter med familie

Fyrstasjonen utenfor Bodø ble opprettet som ledfyr i 1890, og ble nedlagt og avbemannet i 1972, ifølge SNL.

Fyret var det fjerde fyret som ble bygget utenfor Bodø, og det ble anlagt for å markere den indre leden mot Vestfjorden. Fyrvokterboligen ble bygget for én fyrvokter med familie.

I 2006 overtok Miljødirektoratet eiendommen, og daværende miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) åpnet fyret for friluftsfolk, ved å gjøre det om til et friluftsfyr.

Bodø kommune fikk ansvaret for drift og tilsyn.

Allmennheten brukte området i liten grad

Terje Qvam er seksjonsleder i Miljødirektoratet, og svarer i en e-post til NRK at de er fornøyd med at salgsprosessen er gjennomført på en god måte av Statsbygg.

Utover det ønsker de ikke å kommentere kjøpesummen.

Qvam opplyser at når kostnader ved salget er trukket fra, vil pengene i sin helhet gå inn i statskassen.

– Hvorfor selger dere dette fyret, og øya, til private aktører?

– Grunnen til salget er en henvendelse fra Bodø kommune i 2020 der de ba om at Bjørnøy fyr opphørte som statlig sikret friluftslivsområde og at kommunens ansvar for drift og tilsyn også opphørte.

Bodø kommune opplyste at allmennheten brukte området i liten grad, og at beliggenhet og ivaretakelse av bygninger medførte høye driftskostnader for kommunen, forteller Qvam.

– Flere er skeptisk og kritisk til at slike kulturminner blir solgt til privat eie. Forstår dere at folk er bekymret for at disse kulturminnene kan bli stengt for offentligheten?

– Miljødirektoratet har hverken øremerkede midler eller driftsapparat til å drifte slike bygninger. Det er nå Bodø kommune som planmyndighet som setter rammer for aktiviteten og bruk av øya, opplyser Qvam og legger til:

– Riksantikvaren har opplyst til oss at eiendommen ikke inngår i Kystverkets verneplan for fyr og er ikke omfattet av deres Landsverneplan for maritim infrastruktur.

Norsk fyrforening reagerer

Henriette Marie Skjæveland frykter hva som vil skje med fyret på Bjørnøya når nye eiere tar over.

Henriette Marie Skjæveland, styreleder i Norsk Fyrforening, synes det er trist at Bjørnøy fyr er solgt. Foto: Skibsaksjeselskapet Hesvik

Hun er styreleder Norsk Fyrforening.

– Kulturminner kan gå tapt, når historiske bygninger som Bjørnøy fyr blir solgt fra det offentlige til private.

I forbindelse med salget så har Kystverket opphevet tidligere klausuler på eiendommen – slik at nye eiere ikke er forpliktet til å holde bygningsmassen på fyret intakt.

– Når det offentlige går til skritt å selge en fyrstasjon som Bjørnøy, så tar man samtidig bort mye av den historien som ligger i bygningene der.

Skjæveland mener det ødelegger det kulturminnet som Bjørnøy fyr representerer og synes det er både trist og leit.