Det ble internasjonal interesse da ei lita øy i Rødøy ble lagt ut for salg i fjor sommer.

Prisen ble til slutt drøyt 4 millioner kroner. Fire ganger over prisantydningen på 1.1 millioner kroner.

Det var imidlertid ikke den eneste øya til salgs i 2021.

I etterkant fikk eiendomsmegler Kristine Langfjell en rekke henvendelser fra folk som ønsket å selge øyene sine.

Etter å ha lagt ut nok ei øy til salgs pekte hun på en trend:

– Det kommer nok flere øyer til salgs fremover.

Langfjell får nå bekreftet spådommen For i Herøy selges ikke bare en øy 350.000 kvadratmeter øy er nå til salgs Nærmest en hel skjærgård

Aldri solgt noe lignende

Helgelandskysten frister mange. Sommeren i fjor dro så mange turister at det var vanskelig å få nok folk i arbeid.

Eiendomsmegler Sirianne Voie Brochmann skal selge et spesielt objekt i ferieparadiset.

Foto: Privat

Hun håper drømmen om fine sommerdager langs kysten kan gi henne drahjelp i salget av øygruppa i Herøy kommune.

– Dette er de første øyene jeg har solgt. Det krever mye jobb for å få solgt et slikt objekt. Men jeg tror nok lysten til å kjøpe øker inn mot varmere dager og sommer, sier hun til NRK.

SKJÆRGÅRD: Herøy kommune i Nordland har en populær skjærgård.

Hun er eiendomsmegler for det som nærmest er en stor del av Helgelandskystens skjærgård.

Øygruppa har et totalt areal på 350.000 kvadratmeter – eller drøyt 85 fotballbaner. Utsikt mot kjente «Dønnamannen» i nord og like kjente «Syv Søstre» i øst.

POPULÆRT: De syv søstre er et populært turområde. De sprekeste går alle toppene på en dag. Foto: Atle Markeng / NRK

Brochmann tror ikke det nødvendigvis er tilfeldig at øygruppa selges nå.

– Mange ser nok at potensialet ikke blir utnyttet. At det er for lang avstand til hjemmet. Eller andre årsaker som gjør at det er naturlig med et salg.

– I tillegg ser de at det er interesse. Eksempelvis fra turisme. For noen år siden var ikke dette interessant å kjøpe. Her har vi sett en endring de siste årene.

Ikke fritt frem for hytteparadis

Styreleder Trond G. Hagen i Norges Hytteforbund tror nok en så unik lokalitet kan være interessant for noen.

Men peker på at det er mye man må tenke gjennom før man legger inn bud.

– Kommunen kan komme med restriksjoner som gjør det lite lønnsomt å bygge på øya, så her gjelder det å ha tunga rett i munnen, sier Trond Hagen til NRK. Foto: NORGES HYTTEFORBUND

– Strøm kan være enklere å få til. Men skal det bygges vann og avløp, er det veldig strengt med tanke på miljøvern, sier Hagen til NRK.

– Dyrelivet er også en viktig faktor. Det må man undersøke. Er det hekkeplasser for fugl? Det vil kunne påvirke mulighetene for bygging.

Hva foretrekker du? 🏡 Hytte på fjellet ⛰️ Hytte ved havet 🌊 Vis resultat

Hagen påpeker som sant er, at det som finnes av bebyggelse nær strandsonen i dag gjerne ble bygd for en generasjon eller to tilbake.

– Det er det en grunn til, for det er strengt.

Han antar den som kjøper vil komme med et privat reguleringsforslag.

– Det er mye å sette seg inn.

Vanskeligere enn å selge en leilighet

Hagen får støtte fra Sirianne Voie Brochmann i at det er mye å en eventuell kjøper bør sette seg inn i.

Eksempelvis må det søkes til kommunen før et eventuelt bygg settes opp.

– Kjøperen må se nøye på reguleringen. Hva har du lov til å gjøre? Dette er ikke like enkelt som å kjøpe eller selge i et etablert boligområde, sier hun og legger til:

For å få bygge på øyene må Herøy kommune godkjenne en søknad. Foto: Helene Rotmo

– Den som går inn for et kjøp må være sikker på at de vet hva de har lov til å gjøre.

– Hvordan er interessen rundt objektet til nå?

– Til nå har jeg hatt tre seriøse henvendelser. De ønsker selvfølgelig sikkerhet rundt at de ikke kjøper noe der de ikke kan bygge. Derfor kan det ta litt å få det solgt.

Til tross for at det er mye jobb virker Brochmann å være glad for at et slikt oppdrag havnet på hennes bord.

– Det er mye jobb ja, men veldig interessant.