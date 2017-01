Bilder av forlatte hus i nord vekker oppsikt i utlandet

– Jeg tror mange finner fraflyttede hus interessante fordi de formidler en form for mystikk og blir som en historie uten slutt. Hvem var menneskene som bodde der, hvordan så livet deres ut, hvorfor flyttet de og hvorfor flyttet ingen inn etter dem? Det er i hvert fall noen av spørsmålene jeg stiller meg når jeg ser disse husene, sier fotograf Britt Marie Bye.

Britt Marie Bye når langt ut med bildene sine av forlatte hus. På Instagram har hun over 100 000 følgere. Foto: Britt Bye

Hun bor i Oslo, men i fjor var hun tre ganger i Nordland og Troms der hun fotograferte tomme hus. Bildene deler hun på sosiale medier.

Nå vekker også bildene hennes interesse blant annet hos den britiske avisa The Daily Mail og reisegiganten Lonely Planet.

Bye tror at oppmerksomheten rundt bildene også handler om at husene ligger i naturskjønne områder og på avsidesliggende plasser.

– Det blir et slags fristed. Fascinasjonen for fraflyttede hus er stor i USA og har definitivt kommet til Europa, og er nok også på vei hit til Norge.

Naturen ble et fristed

Bye fikk ideen etter at hun ble rammet av en infeksjon som førte til at hun ble allergisk mot blant annet parfyme og støv. Naturen ble et fristed. På en skogstur i Østfold kom hun over en gammel hytte, som stod forlatt. Døra var åpen og alt av møbler og ting sto igjen. Her ble interessen vekket og hun skaffet seg et kamera.

– Etter hvert startet jeg en instagramkonto hvor jeg delte bildene mine, og fant andre som hadde samme interesse. Nå er vi et slags lite miljø som fotograferer slike hus. Alltid med mottoet: «Ta aldri noe annet enn bilder, etterlat aldri noe annet enn fotspor» som regel nr. 1.

Det innebærer blant annet at hun aldri avslører aldri hvor et bilde er tatt.

– Det handler om respekt for dem som bodde der og at fraflyttede hus ofte blir frastjålet ting.

Ulike reaksjoner

– Jeg fikk en e-post fra en russisk dame som hevdet at hun hadde levd et tidligere liv i et av husene jeg hadde fotografert. Hun ville gjerne vite hvor huset lå slik at hun kunne besøke det. Ellers er det mange som deler minner om besteforeldres hus, eller om hus de husker fra barndomsår og som nå står tomme.

– De fleste syns det er en vakker melankoli i det, mens andre tenker mer i retning skrekkfilmer og mener de ser skumle skygger bak enhver gardin.