Værsyke nordlendinger rømmer til Sverige

Sør-Norge har badet i sol og sydentemperaturer i juni, men sommeren i Nord-Norge har ikke vært noe å juble for. Regnet pøser ned, og sola gjemmer seg bak grå skyer. For mange værsyke nordmenn har Piteå Havsbad i Sverige blitt redningen.

Kompisgjengen fra Nord-Norge har gjort som flere andre før dem. De har dratt til Sverige for å finne sola. Her får de ikke bare en smak av sommer, men også en miniferie der de lader batteriene.

– Det er mye mer å gjøre her enn i Tromsø. Også er det jo det å komme seg bort fra familie, jobb og «kjerringa». Det er fint å få en pause fra alt innimellom, sier Sigurd Johnsen.

Gjengen er ikke de eneste som velger dette reisemålet, for i høysesongen er nærmere 80 prosent av de ferierende på Piteå Havsbad nordlendinger.

Det har vært verre

Anne Solveig Andersen, klimavakt ved Meteorologisk institutt i Bergen, kan fortelle at sommeren 2018 ikke har vært den beste, men forskjellene er små. Den siste måneden har det vært bare to dager med over 20 grader i Bodø, og åtte dager på Mosjøen.

Til sammenlikning kunne Mosjøen kose seg med 17 dager der temperaturen var over 20 grader i 2013. Andersen trøster med at det i det minste regnet mer i 2015.

– I 2015 var det mer regn. Da var det 93,2 mm, men det er ikke så store forskjeller fra år til år.

Det har kommet 85,6 mm med nedbør i løpet av mai og juni i Bodø.

Dette gråværet er det nordlendingene rømmer fra. Foto: Marte Fredly-Steen / NRK

Sverige ligger i le

Forklaringen på hvorfor Nord-Norge og Piteå har så forskjellig vær ligger i hva som skjer når lufta treffer fjellene. Meteorologisk institutt forteller til NRK at når pålandsvinden blåser mot den vestlige delen av Nordland blir det skyer og nedbør. Når skyene treffer fjellene, som Sverige ligger i le av, skjer det noe helt annet.

– Når luften strømmer over fjellet løser skyene seg opp på den andre siden.

– Må utnytte sjansene vi får

Når strålende sol og høye temperaturer ikke er hverdagskost, må man bruke sommerklærne når man har muligheten. Sigurd har tatt på seg shorts og synes at selv om det ikke er kjempevarmt, så er det garantert varmere i Nord-Sverige enn hjemme i Tromsø.

– Vi som er vant til lite godt vær må utnytte de sjansene vi får.

For Ask Pettersen virker Piteå nærmest eksotisk. Han har reist helt fra Svalbard for å feriere med kompisene.

– Det er nesten eksotisk og litt til. Her er det jo både gress, trær, og nesten ingen isbjørner.