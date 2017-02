Syv forskere ber nå myndighetene om å endre kostholdsrådene for gravide. I Tidsskrift for Den norske legeforening skriver de at barn og kvinner som venter barn ikke bør spise kveite og laks.

Belinda Bergli venter sitt første barn om to uker, og som mange vordende mødre er hun opptatt av å gi den lille i magen den beste starten på livet.

– Jeg har lest mye på internett om hva jeg bør spise og hva jeg bør holde meg unna, men det er jo så mye hysteri rundt mat at alt til slutt er farlig.

– Vi spiser fisk til middag et par ganger i uka, da går det som regel i laks, kveite og torsk. Jeg blir ikke bekymret når forskerne sier at det er farlig å spise fet fisk.

Overfører giftene til barnet

– Kostrådet som sier at gravide bør spise fisk to til tre ganger i uken, og at halvparten av det bør være fet fisk, er ikke riktig å gi, sier Bjørn Bolann, professor ved Universitet i Bergen og overlege ved Haukeland sykehus.

Han mener myndighetene må komme med det nytt råd, som stiller strengere krav til inntak av miljøgifter.

– Fet fisk inneholder miljøgifter som vi får i oss, som lagres i fettet til fisken. Dette er farlige greier fordi giftene vandrer gjennom næringskjeden. Små fisker blir spist av større fisker, som til slutt spises av oss.

– Barnebarnene mine får ikke servert fet fisk hos oss. For oss voksne er det ikke så farlig, men for unge kvinner og små barn er det ikke bra å spise fet fisk, sier Bjørn Bolann. Foto: Jørn Norstrøm / NRK

Giftene er ifølge Bolann menneskeskapte og kommer blant annet fra industri og forbrenning, fra 60–70 år tilbake i tid og frem til i dag.

– Når en kvinne blir gravid går giftene i kroppen hennes over til barnet, først under svangerskapet og så gjennom morsmelken, sier professoren.

– På hvilken måte er miljøgiftene skadelig for oss?

– De er kreftfremkallende, påvirker immunsystemet og hormonbalansen. Dette er særlig farlig for små barn som er under utvikling.

Viktig næring i fisk

– Hvis de kommer med noe mer konkret, som rådet om å holde seg unna kjøtt som ikke er godt nok stekt, kan det være at jeg endret på maten. Men inntil videre spiser jeg som før, sier Belinda Bergli.

Seniorforsker Helle Katrine Knutsen ved Folkehelseinstituttet bekrefter at det er miljøgifter i fisk, men hun er likevel ikke med på at gravide ikke bør spise fet fisk.

– Det er miljøgifter i nesten all maten vi får i oss. Vår vurdering er at nytteeffekten av å spise fisk veier tyngre enn ulempene som miljøgiftene i fisken utgjør. Fisk inneholder nyttige næringsstoffer som er viktig for barnets utvikling, sier Knutsen.