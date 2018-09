Nederlandsk mann savnet – sist sett i Bodø

Den nederlandske statsborgeren Arjen Kamphuis (47) er savnet. Det bekrefter talsperson for det nederlandske utenriksdepartementet, Ard Van der Vorst, overfor NRK.

– Han er savnet. Vi er i kontakt med norske myndigheter, men det er alt vi kan si foreløpig, sier Van der Vorst til NRK.

Han skal ha sjekket ut fra et hotell i Bodø den 20. august, skriver den nederlandske avisen De Telegraaf, som har vært i kontakt med familien, ifølge Bodø Nu.

Foto: @ncilla/twitter / skjermdump

Sist sett 20. august

På nettsiden til Kamphuis (ekstern side) skrives det at den savnede nederlenderen sist ble sett i Bodø den 20. august. 47-åringen skal være 1,78 meter høy, har langt, blondt hår og briller. Gjennom nettsiden beskrives han som en ivrig turgåer.

Etterlysningene har også spredt seg til sosiale medier. Flere har delt etterlysninger etter Kamphuis på Twitter – under emneknaggen #FindArjen.

Ifølge De Telegraaf arbeider Kamphuis som spesialist innenfor cybersikkerhet.

Politiet har vært i kontakt med pårørende

Oppdragsleder June Strand Jensen hos politiet i Nordland sier at de foreløpig ikke har fått melding om at mannen er savnet.

– Vi har ikke mottatt noen formell savnetmelding på det enda. Vi er kjent med at han har vært i Bodø, og at han sist ble sett 20. august, da han sjekket ut av et hotell. Politiet har vært i kontakt med venner av Kamphuis på fredag. Da ble de gitt informasjon om hvordan de skal gå frem for å melde ham savnet.

Arjen Kamphuis har blant annet holdt foredrag på amerikanske TEDx tidligere i år.