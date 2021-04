Kommune totalt isolert fra omverden – kriseledelse opprettet og Telenor flydd inn med helikopter

I slutten av januar måtte Beiarn kommune gå ut med informasjon til innbyggerne om å ikke vaske klær, ikke dusje/bade, la oppvasken stå, ikke la vannet renne mens de pusset tennene.

I det hele tatt: de skulle ikke bruke vann med mindre de måtte fordi kommunen var nesten helt uten vann.

Drøyt to måneder senere er det nok en gang krise i kommunen. Et fiberbrudd på Telenors kabel medfører at de står uten mobilnett, fasttelefoni og internett. Nødnettet er også delvis nede.

Nå er det opprettet kriseledelse ved rådhuset og Telenor er flydd inn med helikopter.

– Vi har kontakt med dem via satellittelefon, sier fylkesberedskapssjef Asgeir Jordbru hos Statsforvalteren i Nordland til NRK.

Kriseledelse

Kriseledelsen oppholder seg som sagt ved rådhuset, det samme gjør brann, politi og helse forteller Jordbru.

– Vi ber innbyggere om å melde seg ved rådhuset eller sykehjemmet hvis det oppstår behov for helsehjelp eller annen nødhjelp.

Rådhuset er åpent til 15.30. Etter det kan må innbyggere som trenger hjelp melde seg ved sykehjemmet.

Fylkesberedskapssjefen sier videre at dette er en svært sjelden situasjon.

– Det skjer fra tid til annen at noen blir uten internett og mobilnett. Men at alt går ned som dette har ikke jeg opplevd før. Det som kan være alvorlig, og som er viktig for oss å sikre, er folks liv og helse.

– Derfor er politi, ambulanse og brannvesen på plass for å korte ned responstiden kraftig.

Beiarn kommune er isolert fra omverden. Eneste muligheten for kommunikasjon er via satellitt. Foto: Dan Henrik Klausen

Håper problemet er på land

Bakgrunnen er et brudd på en av Telenors fiberkabler. Jordbru sier de raskt ble flydd inn med helikopter for å feilsøke.

– Vi har løpende dialog med Telenor, og politiet og setter inn tiltak ut fra behovet fremover. Hvilke tiltak avhenger av rettetid, sier han og legger til:

– Det skaper store utfordringer når det ikke er kommunikasjon med kommunen, men vi har korte samtaler med dem via satellittelefon for å overbringe beskjeder.

Sivilforsvaret er også i gang med å sette opp en ekstra sender slik at nødnettet skal komme opp ordentlig. Hvor lenge situasjon blir varende avhenger av hvor bruddet er.

– Utfordringen er at fiberkabelen går i sjøen før den kommer opp på land. Det er fortsatt usikkert om bruddet er på land eller i sjøen. Ligger det på land blir det enklere å fikse, og det er nå avgjørende at de lokaliserer hvor feilen ligger.

Telenor jobber nå med å finne ut av dette og i mellomtiden ber Jordbru folk henvende seg til rådhuset om de trenger helsehjelp eller annen nødhjelp.