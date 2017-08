Befestet tabelltoppen: – Et langt skritt nærmere opprykk

Det var ingen tvil om hvor poengene skulle på Aspmyra onsdag. Vegard Leikvoll Moberg ga Glimt ledelsen allerede etter ett minutt, og kaptein Trond Olsen økte til 2-0 før det var spilt ti minutter.

– Det er en veldig fin vane. Vi holder nullen ikke minst. Vi er positive og knerter motstanderne mildt sagt før de kommer seg ut av startblokka, sier Glimt-trener Aasmund Bjørkan til NRK.

Fredrikstad kom til hektene og nektet hjemmelaget flere scoringer før pause, men i det 67. minutt satt nummer tre signert Ulrik Saltnes. Olsen ble kampens store spiller med to mål da han satte fastsatte sluttresultatet til 4-0 etter 71 minutter.

Leverer bunnsolid

– Det ser veldig bra ut, det har det gjort lenge. Ikke bare fordi vi leder, men vi spiller fryktelig bra og ser solide ut, sier Bodø/Glimts Martin Bjørnbak.

Målscorer Ulrik Saltnes er enig med lagkameraten og sier at de leverer bunnsolid.

– Det er vanskelig å finne noen store svakheter med spillerne våre, sier han.

To mål på åtte minutt

– I dag scora vi to mål på åtte minutt, og da blir det tøft for Fredrikstad å komme tilbake, sier Bjørkan.

Ned til Start på annenplass på tabellen skiller det ni poeng. Start har én kamp til gode på serielederen.

– For hver trepoenger vi tar, kommer vi et langt steg nærmere ambisjonen om opprykk, sier Glimt-treneren.

Han forteller at det viktige nå er å ikke bli selvgode, men fortsette å levere for å ta poengene som trengs for å rykke opp. Med 12 poeng til Ranheim

– Nå får vi 5-6 dager til neste gang, så er vi fulladet til kampen mot Kongsvinger.