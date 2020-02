Saltstraumen er et populært turistmål for mange. Mange vil oppleve verdens sterkeste tidevannsstrøm på nært hold, og fraktes dit i hurtiggående rib-båter.

Nå får den økende båttrafikken mye av skylda for at ærfuglen i området er så godt som borte.

Tidligere ble det telt så mye som 2–3000 ærfugler. Under årets fugletelling ble det kun telt tre stykker.

Ærfuglen har blitt en stadig sjeldnere opplevelse for folk langs kysten.

Hobbyornitolog Jan Erling Wasmuth har på oppdrag fra NINA vært en av dem som har telt fuglerasen i år.

Jan Erling Wasmuth under årets telling i Saltstraumen. Foto: Tor A. Bordewich Didriksen / NRK

Han er ikke i tvil om at en regulering må til, for å minske støyen for fuglene.

– Det må gå an å finne en løsning hvor man har en regulering av hvor mange båter det kan være i Saltstraumen. Hvor stor fart de kan ha, og hvordan de kan opptre, sier Wasmuth.

Vil ha på plass et vedtak før sommeren

Håkon Møller (MDG) er leder for plan og miljøutvalget i Bodø kommune.

Han sier de ikke lenger kan sitte å se på at Saltstraumen tømmes for fugler.

– De funnene som har kommet fram er oppsiktsvekkende, sier Møller.

Håkon Møller fra MDG håper at en ny regulering er på plass før sommeren. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Ifølge Møller er det reiselivsproduktet som Saltstraumen utgjør knyttet til naturverdiene i det helt spesielle området.

– Vi kan ikke stille oss slik at de naturverdiene går tap, det ville vært pinlig for Bodø. Det er ikke noe som vi kan la skje, sier Møller.

I løpet av juni håper han at bystyret i Bodø kan vedta en lokal forskrift som gjør at de kan regulere båttrafikken i den verdensberømte Saltstraumen.

Fakta om Saltstraumen Ekspandér faktaboks Saltstraumen er blant verdens sterkeste tidevannsstrømmer og ligger mellom Knaplundsøya og Straumøya i Bodø i Nordland.

Den forbinder Saltfjorden med Skjerstadfjorden. Strømmen blir til når tidevannet fyller denne.

Strømmen er tre kilometer lang og på det smaleste bare 150 meter bred. Hastigheten på strømmen er omtrent 22 knop (40 km/t).

Fartøyer kan passere Saltstraumen i omtrent to timer etter hver flo og fjære. Under nippflo passerer større vannmasser gjennom Saltstraumen enn gjennom Norges største elver i flomtida.

I løpet av omtrent seks timer presses 372 millioner kubikkmeter sjøvann gjennom en 150 meter bred og 31 meter dyp passasje.

Høydeforskjellen på havflaten mellom innersiden og yttersiden av det trange sundet kan være så mye som tre fot (én meter). I et forsøk på å jevne ut de to sidene, øker vannet sin hastighet og minner mest om et elvestryk, som renner begge veier.

Saltstraumen skal etter sigende være en av verdens flotteste dykkerdestinasjoner (kåret av National Geographic), og den har et yrende fiske (rikt fiske etter sei) og planteliv. Kilde: Wikipedia.

– Dette er helt nødvendig for å forsøke å redde den siste resten av ærfugl som finnes i området.

– Jeg håper at dette skal på plass før sommeren. Det er enighet mellom partiene som utgjør flertallet bystyret, at vi skal ha en regulering på plass. Det er helt nødvendig, sier Møller.

Flere årsaker til tilbakegangen

Det er ikke bare i Saltstraumen det blir mindre ærfugl.

Langs kysten har bestanden hatt en nedgang på 80 prosent de siste 40 årene, viser tall fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Men årsakene til tilbakegangen er sammensatt.

Blant årsakene er rovdyr som ørn og mink, men også at havet blir varmere.

Samtidig kan ærfugl bli påvirket av andre forstyrrelser som båttrafikk, hunder og mennesker som ferdes i naturen i den sårbare hekketida.

Det er altså langt flere årsaker enn båttrafikk som forskerne tror ligger bak nedgangen.

Stella Polaris er et av selskapene som frakter turister til Saltstraumen. Styreleder i Stella Polaris, Torbjørn Engen, mener hovedårsaken til nedgangen skyldes minken.

– Jeg tror vi skal gi mesteparten av skylden til minken. Vi gjør det vi skal gjøre når det gjelder å oppføre oss og ta hensyn til ærfuglen.