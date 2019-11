Det lukter deilig nystekt brød i bakeriet.

Men oppi den «magiske» gryta er det en ikke alt for frisk duft.

– Det lukter god gammeldags sats! At det lukter sånn er et tegn på at ting går som det skal, forteller salgssjef i Bakeriet Bjørn-Tore Hansen.

De slenger oppi 250 kilo med det de kaller overskuddsbrød. Altså brød som bakeriet ikke ble kvitt i forrige bakerunde. Gode brød som aldri kom seg ut av bakeriet.

Sammen med 250 kilo mel, 500 liter vann og litt surdeigskultur skal dette godgjøre seg i 45 timer til ny surdeig. Som igjen brukes til å bake nye brød.

– Dette gjør at vi bruker mindre gluten og mindre gjær. Men først og fremst gjør vi dette fordi det er en mer bærekraftig måte å bake brød på. Vi får brukt overskuddsbrødene på nytt istedenfor at de skal gå til dyrefôr eller bli kastet.

Bjørn-Tore Hansen inspiserer brødene som ligger til kjøling etter steking. Foto: Ola Helness / NRK

Først ut i Norge

NRK har satt søkelyset på det enorme matsvinnet denne uka.

Bakeriet i Mo i Rana og Bodø er de første i Norge som resirkulerer brød.

De har ikke klart å få bukt med absolutt alt svinn, men 70.000 brød som ville blitt kastet eller gått til dyrefôr blir nå til nye brød.

Hansen tror at flere bakeri kommer etter.

–Vi tror andre bakerier i Norge etter hvert vil få øynene opp for denne metoden med at overskuddsbrød går til å lage ny surdeig. Dette er mer vanlig i andre land. Som for eksempel Tyskland.

Kaster 170 000 brød om dagen

Matvett.no er matbransjens selskap for å forebygge matsvinn.

Bjørn-Tore Hansen sjekker brødene etter steking. Så pakkes de og sendes til butikk. Foto: Ola Helness / NRK

De har undersøkt hvor mange brød som går til spille i Norge. Plukkanalyser viser at 170.000 brød ble kastet hver eneste dag i 2016.

– Dette er et eksempel på glimrende resursutnyttelse. Vi heier på slike tiltak der det tenkes nytt og man utnytter verdifulle ressurser på en kreativ måte, sier daglig leder i matvett.no Anne-Grete Haugen

Det viktigste tiltaket for matvett er å hindre overproduksjon. Men det kan være en utfordring når kundene krever ferske varer.

Brød gjenbrukes og hives i gryta sammen med vann og mel. Dette blir til slutt til surdeigen som brukes til å bake nye brød. Foto: Ola Helness / NRK

Spesielt gjelder det grønnsaker og bakervarer.

– Vi samarbeider med næringen for å få ned svinnet med tiltak mot ansatte og kunder. Ett av dem er ordningen Too Good To Go der folk får kjøpt mat i forundringspakker.

Bedre smak

Etter at surdeigen er klar går resten av bakinga kjapt.

Inn i steinovnen i 40 minutter og avkjøling i en time. Så er brødet klart for butikken.

– Brød er ferskvare og holdbarhet er derfor viktig. Når vi prøvesmaker er det over flere dager. Vi vil at brødene ikke bare smaker godt rett fra ovnen men også etter noen dager på kjøkkenbenken.

– Og disse steinovnsbakte brødene med overskuddsbrød brød i seg, holder seg godt og smaker minst like godt som brødene vi lagde før, avslutter Bjørn-Tore Hansen.