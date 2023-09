Noreg manglar 7000 sjukepleiarar i dag og talet vil halde fram med å stige i åra framover.

Men det hjelper heller ikkje at 17.000 sjukepleiarar jobbar utanfor helsetenesta, ifølgje tal frå Norsk Sykepleierforbund.

Ei av dei som vel å ikkje jobbe som sjukepleiar er Ida Julie Amundsen (27) frå Narvik. Ho har jobba i helsesektoren sidan ho var 18 år.

Ho tok sjukepleiarutdanninga si i Narvik. Og etter bacheloren jobba ho på det ho kalla ei sjukestove i Finnmark.

Der jobba ho med alt frå fødsel til folk som tok sitt siste pust.

– Det var «all in one». Vi kunne vere med på fødsel og vi var med på folk som tok sitt siste pust. Der fekk vi vere med på alt.

I januar tok ho valet om å slutte etter to og eit halvt år i yrket.

– Det var veldig fint og flott i starten, men belastninga vart for stor for min del. Det gjekk utover eiga helse, både fysisk og psykisk.

Mykje overtid, mangel på folk, lita tid og få folk å lene seg på, var hovudårsakene.

– Når du ikkje rekk å ete på ei heil vakt og får dårleg samvit for at du må gå på do, så er det vanskeleg.

«– Takk for meg, sjukepleiaryrket», skreiv ho i ei post i sosiale medium. No jobbar ho som kunderådgjevar i bilbransjen.

Vil betale sjukepleiarstudentar

Ti år etter fullført utdanning jobbar ein av fem sjukepleiarar ikkje lenger i helsesektoren.

Men ikkje nok med det.

Søkjartala til sjukepleiarutdanningane over heile landet går nedover. Og i nord lyser varsellampene raudt.

Sist veke fortalde NRK at berre 13 studentar møtte opp ved sjukepleiarutdanninga i Finnmark ved studiestart, medan dei har plass på 70.

Same tendens har Harstad, Molde, Kristiansund, Haugesund og Bodø opplevd.

Amundsen tok sjukepleiarutdanninga si ved UiT i Narvik, og dei opplev også dårlege søkjartal og oppmøte.

I år er berre 28 av 55 plassar fylt opp.

Så mange takka ja til sjukepleiarutdanninga ved UiT Ekspander/minimer faktaboks UiT Norges arktiske universitet tilbyr bachelor i sjukepleie ved fire studiestadar: Hammerfest har 70 plassar, 13 har takka ja til plass

Harstad har 70 plassar, 28 har takka ja til plass

Narvik har 55 plassar, 28 har takka ja til plass

Tromsø har 145 plassar, 149 har takka ja til plass

På tampen av valkampen kjem SV i Nordland med sitt forslag for å snu denne trenden.

– Vi vil lønne dei som vel sjukepleiarutdanning med gratis studielån og bustad under studietida mot at studentane, når dei er ferdige, forpliktar seg til å jobbe i distriktet.

Det seier Christian Torset i SV Nordland. Han er fylkesråd for kultur, klima og miljø.

Må gjere meir

Ida Julie Amundsen trur ikkje det er nok å berre få fleire studentar inn i yrket.

– Det er sikkert eit godt tiltak, men eg meiner at slik som situasjonen er i dag så må det skje ei endring. Og eg meiner det bør skje på statleg nivå, seier den tidlegare sjukepleiaren.

Ho meiner det bør kome tiltak for å rekruttere tilbake dei sjukepleiarane som har slutta, og ta vare på dei sjukepleiarane som allereie er i yrket.

– Det bør vere første prioritet for politikarane, eller så kjem dei til å halde fram med å miste sjukepleiarar.

Ida Julie Amundsen seier ho jobba mykje overtid som sjukepleiar og det gjekk utover helsa hennar. – Det vart lagt mykje på våre skuldrer. Foto: Privat

– Kva skal til for at du eventuelt ville ha kome tilbake?

– Høgare grunnbemanning er ein viktig ting, og då må ein ha sjukepleiarar. Eg veit også om sjukepleiarar som står på, men som ikkje får godt nok betalt. Det er veldig skeivfordeling av betaling.

Ho viser til vikarbyrå, der sjukepleiarane får vilt mykje meir betalt enn dei faste tilsette.

Tilrettelegging av turnus er også viktig.

– For min sin del hadde det vore vanskeleg å halde fram med den jobbinga eg gjorde om eg ein dag skal få barn.

Studentar: – Ikkje så dumt

To førsteårsstudentar ved sjukepleiarutdanninga i Narvik syns SV-forslaget høyrast bra ut.

– Pliktår er jo ikkje så uvanleg. Skal ein ta vidareutdanning må ein jo ha jobba to år som sjukepleiar uansett. Det høyrast ikkje så dumt ut, seier førsteårsstudent Hedda Nygård.

Førsteårsstudent Henriette Johnsen Blomli trur ordninga kan lokke litt fleire til å ta sjukepleie, men ho er også einig med Amundsen.

Ho trur ikkje at forslaget til SV er nok for å løyse rekrutteringsproblematikken.

Førsteårsstudentane Hedda Nygård og Henriette Johnsen Blomli trur betalt utdanning kan vere ei bra ordning. Foto: Frida Brembo / NRK

– Eg trur ein må gjere noko meir for å tiltrekke folk. Eg trur ein må gjere noko ut i arbeidslivet også, seier Blomli.

– Kva skal til for at du blir i yrket?

– Det som skal til er at eg får tilrettelagt arbeidskvardagen. Eg trur arbeidsforhold er det som kan halde meg i yrket til eg blir 60–70 år.

– Blir ikkje så dyrt

– Det er krise i helsesektoren i nord, og vi står ovanfor ein total kollaps i løpet av ganske få år dersom vi ikkje går frå ord til handling, seier SV-politikar Christian Torset.

– Er ikkje det litt lettvint å kome med eit slikt utspel utan å ha sett på det økonomiske aspektet i det?

Christian Torset i Nordland SV seier rekrutteringsproblema vil nå Nord-Noreg først, og bli størst der. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Eg trur ikkje det blir så dyrt i forhold til kostnadene som kjem når kommunane skal konkurrere med bemanningsbyrå om dei stadig færre sjukepleiarane.

I dag slit tre av fire kommunar med å få tak i sjukepleiarar.

Torset legg til:

– Det er ikkje useriøst å føreslå løysingar når alle andre berre pratar. Problema når Nord-Noreg først og blir størst her.

– Dette heiar vi på

– Gratis utdanning med etterfølgjande pliktår er eit forslag Norsk Sykepleierforbund allereie har foreslått. Så dette heiar vi på, seier leiar i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen.

Ifølge ho kan dette hjelpe på å få høgare søkjartal til sjukepleiarutdanningar som ligg utanfor dei store byane.

– Der klarer vi ikkje å fylle studieplassane, og det har vi ikkje klart på fleire år. Men i år er det heilt katastrofale tal. Betalt utdanning i distrikta kunne vere med på å auke søkjartala, seier leiaren.

– Vi har ein alvorleg mangel på sjukepleiarar i heile Helse Nord og i mange kommunar. Det er alvorleg for Nord-Noreg og Noreg som nasjon, seier leiar i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

I tillegg til å bruke pengar på å rekruttere til studium, må det prioriterast tiltak som bidreg til å behalde og rekruttere tilbake dei 17.000 personane som står utanfor yrket i dag, seier ho.