Det har pågått en uvanlig innsamlingsaksjon på Helgeland i Nordland i vinter.

I 15 år har Polarsirkelen Lufthavnutvikling jobbet med å realisere en ny storflyplass på Helgeland.

Prislappen på den nye Avinor-flyplassen i Rana er satt til 3.3 milliarder kroner.

I fjor ble det klart at Stortinget bevilget 2.7 milliarder til prosjektet.

Forutsetningen var et spleiselag.

Målet er at den nye flyplass nord for Mo i Rana står ferdig i 2025. Illustrasjon: Polarsirkelen lufthavnutvikling

Staten tar sin del av regningen. Kommunen bidrar med 450 millioner. Dermed gjenstår det 150 millioner som lokale krefter må bidra med, ifølge vedtaket til Stortinget.

Og før byggekontrakten kunne signeres, måtte hele finansieringen være på plass.

I vinter har det dermed pågått ei spesiell kronerulling.

Privatpersoner, bedrifter, lag og foreninger har gitt store og små beløp for å få bygget en ny storflyplass i offentlig regi i Mo i Rana.

Til og med russepenger fra 2009 har blitt donert til formålet.

En egen spleis med tittelen «Gi ditt bidrag til ny flyplass på Helgeland», har fått inn over 4 millioner kroner.

Pengene på plass

I dag ble det klart at pengene til den nye flyplassen er på plass. Nå er målet byggestart allerede i år og åpning i 2025.

PLU-sjef Henrik Johansen har jobbet i 15 år med planene Foto: Frank Nygård / NRK

– Det har vært en fantastisk giverglede i en vanskelig tid for mange. Det viser hva som er mulig å få til bare mange nok løfter sammen, sier daglig leder i Polarsirkelen Lufthavnutvikling (PLU), Henrik Johansen til NRK.

Johansen mener det er ufattelige summer som er samlet inn i privat og kommunal regi.

– Ingen liker å måtte gi betale en ekstra avgift til statlig infrastruktur, men for å få utløst 2,7 milliarder kroner var det forutsetningen.

– Ingenting kan stoppe det

Det er 15 år siden Johansen startet arbeidet med en ny storflyplass på Helgeland.

Regionen med 80.000 innbyggere har i dag kun flyplasser med rullebane på 800–1200 meter. For kort til å ta ned store passasjerfly.

– Det føles godt å være i mål. Det har vært krevende og man blir litt tom.

– Er det noe som kan stoppe utbyggingen nå?

– Nei. Ingenting kan stoppe det nå.

Diskusjonen om en felles storflyplass for Helgeland strekker seg helt tilbake til 1990-tallet. I dag er det flyplass ved de tre byene Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen. Først var det snakk om en felles storflyplass i Drevjadalen i Vefsn, som geografisk ligger mer eller mindre midt imellom de tre tettstedene. Men Avinor skrinla prosjektet da den værmessige tilgjengeligheten og topografien ikke egnet seg for en storflyplass i området. Dermed ble prosjektet til Polarsirkelen Lufthavnutvikling ved Hauan, åtte kilometer nordøst fra Mo i Rana, stående igjen blant alternativene. I mars 2021 ble det klart at prosjektet er prioritert i første del av Nasjonal Transportplan. Totalt vil flyplassen koste minst 2,8 milliarder. Regjeringen går inn med 2,2 milliarder, mens Rana kommune (450 millioner) og privat næringsliv (150 millioner) skal bidra med 600 millioner kroner.

Avinor klar til å bygge

Det er Avinor som står som utbygger av den nye flyplassen. Nå som pengene er på plass, blir det fortgang i det arbeidet.

Det lovte Avinor på en pressekonferanse i dag.

– Gratulerer med en fantastisk og historisk milepæl. Vi har vel aldri tvilt at dere ville klare å skaffe pengene, sier Thorgeir Landevaag, konserndirektør bærekraft, konsept og infrastrukturutvikling i Avinor.

Nå skal to delentrepriser settes i gang. En på veibygging og en på avløp. Det vil trolig starte opp i løpet av sommeren ifølge Avinor. Så planlegges det tyngre anleggsstart i fjerde kvartal i år.

I juni håper Avinor å ha tildelt hovedkontrakten for den nye flyplassen.

– Jeg gleder meg til gjennomføring av prosjektet. Det er ikke ofte vi som jobber med luftfart får være med å bygge ny flyplass, sa Landevaag.

Omstridt flyplass

Den nye flyplassen i Mo i Rana har vært et svært omstridt prosjekt. På Helgeland er det mange som ikke ønsker den nye flyplassen, blant annet av frykt for at de andre flyplassene i regionen da kan bli nedlagt.

– Hva tenker man rundt konfliktene som har vært rundt denne flyplassen?

– Lokalt er det veldig stor optimisme rundt det. Det er flere kommuner, ikke bare Rana som ser fram til dette. Jeg tror nok det er større optimisme i resten av Helgeland enn det som faktisk uttrykkes av en del enkeltpersoner. Det er nok mange som gleder seg til å få en ny infrastruktur, sa styreleder Ole Kolstad i Polarsirkelen Lufthavnutvikling.