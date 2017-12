Avinor glemte 83 år gamle Astri på Gardermoen

Onsdag denne uken skulle 83 år gamle Astri Olsen reise fra Bodø til Alicante for sitt årlige opphold på helseferiestedet Reuma Sol.

Olsen er dårlig til bens og hadde behov for assistanse og kjøring av rullestol. Da hun ankom Gardermoen ble hun hentet av flyplasspersonell som kjørte henne til en tilsynelatende tilfeldig gate ved flyplassen.

– Jeg sa flere ganger at hun måtte huske å komme og hente meg før flyet skulle gå, sier Olsen til NRK.

Olsen ble lovet at hun skulle bli hentet og kjørt til riktig gate før flyet til Alicante gikk. Hun sier at hun ikke vet hvorfor hun midlertidig ble parkert der hun ble forlatt.

– Hun kom aldri tilbake

Hun turte uansett ikke å forlate plassen, i tilfelle den flyplasspersonellet kom tilbake.

– Jeg fikk beskjed om å bli der jeg var, men vedkommende kom aldri tilbake. Plutselig var det ikke et menneske rundt meg.

Lill-Anita Olsen Svendsen er Astris datter. Hun mener det er hårreisende at flyselskapet ikke greide å holde styr på hvor hun oppholdte seg. Foto: Privat

Olsen forteller at hun etter hvert ble nervøs og fikk snakket med en offiser i skranken til et annet flyselskap.

– Etter hvert forstod jeg at flyet hadde gått. Det var ikke en hyggelig opplevelse, men de som hjalp meg var veldig hyggelige. Ingen hadde ropt opp Astri, og slettes ikke Astri Olsen som skulle være med til Alicante.

Hun fikk beskjed om at det var mulig å bestille flybillett med et annet fly via Stockholm, en billett Olsen selv måtte betale 5.900 kroner for. Alternativet hadde vært å reise tilbake til Lofoten, forteller hun.

– Merkelig at det ikke ble oppdaget

Operativ leder Per Egil Hvan i Helsereiser bekrefter historien til Olsen.

– Hun hadde en gjennomgående billett bestilt gjennom oss. Bagasjen ble sjekket inn hele veien til Alicante. Det som er merkelig er at Norwegian hele veien har visst at hun kom seg til Gardermoen og at hun skulle bli med videre til Alicante, sier han.

Hvan synes det er trist at en av deres reisende opplevde dette.

– Dette er jo ei eldre dame som hadde behov for assistanse, som er årsaken til at dette ble bestilt. En del av våre reisende har behov for slik assistanse, men det er første gang vi opplever at det svikter på denne måten.

– Beklagelig

Daniel Kirchhoff, presseansvarlig i Norwegian, skriver i en e-post til NRK at dette er en beklagelig situasjon, men understreker at slike tjenester er Avinors ansvar.

– Vi kan ikke velge egen leverandør, det er Avinor som leverer disse tjenestene til oss. For vår del er det viktigst å understreke at dette er en dypt beklagelig situasjon. Våre passasjerers ivaretakelse og velbefinnende er Norwegians topprioritet, skriver Kirchhoff i e-posten.

Kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor forteller at det har skjedd en menneskelig svikt.

– Dette beklager vi på det sterkeste. Slikt skal ikke skje og vi vil nå gå gjennom våre rutiner. Her har det skjedd en menneskelig svikt som vi beklager, og vi skal selvfølgelig ta kontakt med Olsen for å dekke eventuelle kostnader som dette har medført, sier Løksa.

Omsider, drøyt 20 timer etter avreise fra hjemplassen sin kom Astri frem til målet sitt. Hun synes det var en ugrei opplevelse, men er glad for at hun kom frem til slutt. Hun berømmer hjelpen hun fikk til å bestille ny flybillett.