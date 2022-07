Christel mister bryllupet til søsteren i Norge: – Jeg er så sint på SAS

Renée Normann og Asgeir Fossum inviterte 32 gjester til bords førstkommende lørdag.

Men så gikk SAS-pilotene ut i streik, og nå vil fire stoler stå tomme.

– Søsteren min bor i Belgia og skulle ta flyet fra Nederland til Norge, men på grunn av streiken i SAS ble flyet deres kansellert fra Oslo til Bodø, sier Renée.

En annerledes feiring

Togene er fulle. Flyene er kostbare og det er vanskelig å oppdrive en leiebil.

Det var nærmest umulig å komme seg fra Oslo til Bodø, så Christel måtte avlyse reisen til Valnesfjord i Fauske da flyet ble kansellert.

Det var nesten ingen ledige seter å finne, verken på fly eller tog. Skulle Christel og familien tatt flyet fra Oslo til Bodø de nærmeste dagene, vil det koste dem om lag 5000 kroner for én billett med Norwegian.

Christel rekker dermed ikke frem til søsterens store dag.

Det har gått ett år siden de sist møtte hverandre og bryllupet er noe de begge har sett frem til lenge.

Over FaceTime sitter to søstre i hvert sitt land og gråter. De har et godt forhold og betyr mye for hverandre.

Streiken har gjort det umulig for Christel Normann og familien å reise fra Belgia til Bodø for å delta i søsterens store dag. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Jeg er virkelig, virkelig lei meg. Det er så vanskelig, sier Christel og bryter ut i gråt før hun fortsetter:

– Jeg gledet meg til å være der og til å se henne. Hun var i bryllupet mitt i fjor og nå kan ikke jeg komme i hennes. Det er veldig vanskelig, ungene hadde gledet seg, og vi har snakket om det i flere måneder. Vi hadde planlagt alt.

– Jeg er så sint på SAS for at de gjør dette. Jeg kan ikke forstå at de setter passasjerene i denne situasjonen, sier hun.

163 innstilte fly

Søstrene er tydelig opprørt over streiken. Men de er ikke alene om å bli rammet.

Omtrent 30.000 har blitt rammet av streiken daglig. SAS-streiken fører onsdag til over 163 innstilte flyginger til og fra Norge, viser tall fra Avinors hjemmesider.

Torsdag er allerede 99 flyginger innstilt.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland erkjenner at han synes det er veldig trist at det nå har blitt en arbeidskonflikt i SAS.

– Her er det investert mye tid og ressurser, og har blitt jobbet intensivt i en lang periode uten at vi har klart å komme i mål. Det er klart det er skuffende. Alle har hatt et genuint mål om å løse dette. Det er en tung dag for alle involverte, sier Ruland til NRK.

Bryllup uansett

Renée har forståelse for streikerne, men synes det var et ekstremt dårlig tidspunkt.

Selv om søsteren og hennes familie ikke kommer frem til Bodø for å feire, er det likevel mange som har unngått streiken.

Bryllup blir det uansett, for gjestene kommer fra fjern og nær.

Selv om søsteren ikke kommer, skal Renée stå brud. Renée viser stolt frem bryllupskjolen og gleder seg til hun skal bruke den. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Det blir bryllup, og vi har fortsatt samme plan. Det blir dumt å utsette bryllupet nå. Det er veldig mange som kommer.

Familie fra Storbritannia, Nederland og Danmark kommer opp for å feire. Venner fra Sverige tar også turen.

– Det er ikke bare å si «nei, vi tar det neste uke», for da er de andre gjestene borte.

Men selv om de aller fleste gjestene kommer på lørdag for å se Renèe er det en viktig del som mangler.

– Vi må jo bare kjøre det samme som vi har planlagt og gjøre det beste ut av det. Og ta masse bilder å sende til de. Kanskje vi kan feire med de neste år, ett års feiring.

Tre valg

Amna Haye i Forbrukerrådet sier du har tre valg dersom reisen din blir innstilt eller forsinket i mer enn fem timer som følge av streik:

ombooking snarets mulig

ombooking til et senere tidspunkt

eller pengene tilbake for reisen

– Mange vil nok ønske ombooking i håp om å komme seg av gårde på ferie raskt. Men husk at når det er streik, vil de reelle ombookingsmulighetene være små siden det ofte ikke er ledige seter å oppdrive.