Åtte personer fornærmet i overgrepssak: – Tallet kan øke, sier politiet

Flere har kontaktet politiet på tipstelefonen, og mange av disse har kommet i løpet av helgen, altså etter pågripelsen, opplyser etterforskningsleder ved Narvik politistasjon Jostein Kroken.

Etterforskere har snakket med alle, og politiet jobber nå med å forberede og foreta avhør av et titalls personer som vil kunne få status som fornærmet i saken. Det går frem av en fersk pressemelding fra Politihuset i Harstad.

Det fremkommer opplysninger i avhør som også viser seg å omfatte seksuell omgang i tillegg til seksuell handling.

– Venter flere avhør i tiden fremover

Kroken omtaler saken som omfattende, og sier det allerede er gjennomført mange vitneavhør:

– Og det vil bli gjennomført flere i tiden fremover. Vi jobber fortsatt med undersøkelse av beslaglagt datautstyr. Selv om politiet nå begynner å danne seg et bilde av saken, er vi fortsatt på et tidlig stadium av etterforskningen, sier han.

Med hensyn til det pågående arbeidet ønsker ikke politiet å gå nærmere inn på hva som er innholdet i saken. Etterforskningslederen utelukker ikke at det er overgrep som ennå ikke er anmeldt, og han skryter av de som allerede har tatt avgjørelsen om å ta kontakt med politiet.

– Det er vanskelig å fortelle om overgrep. Derfor er det viktig at vitner og andre som har informasjon også tar kontakt med politiet, sier Kroken.

Politiet oppfordrer alle som kan ha opplysninger, både eventuelle vitner og fornærmede til å kontakte politiet i Nordland på telefon 75 58 90 00.

Pågrepet 5. desember

Politiet pågrep mannen hjemme i en planlagt aksjon tirsdag 5. desember. Dagen etter ble den han varetektsfengslet i 4 uker i Bodø fengsel grunnet fare for bevisforspillelse.

– Pågripelsen har sin bakgrunn i et tips som kom inn til politiet i november. Vi foretok dermed diverse undersøkelser og iverksatte en etterforskning, sa etterforskningsleder ved Narvik politistasjon Jostein Kroken til NRK tidligere denne måneden.

Den siktede mannen vil være varetektsfengslet frem til den 3. januar 2018. Politiet opplyser at de fortløpende vil vurdere forlengelse av varetektsfengslingen. I løpet av etterforskningen kommer de til å gjennomføre flere avhør med siktede.

Etterforsker forhold fra 70-tallet og helt frem til i dag

Selv om mange av overgrepene fant sted lang tid tilbake, har politiet grunn til å tro at det har foregått overgrep mot barn under 16 år helt frem til siktede ble pågrepet den 5.12.17.

– I et forebyggende perspektiv er det er svært viktig for oss å nå frem til de som kan være utsatt for overgrep i dag, sier politioverbetjent Jostein Kroken.