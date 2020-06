Fiskeriministeren får flengende kritikk: – Noe av det mest arrogante jeg har hørt på lenge 

Regjeringen har foreslått at oppdrettsnæringen skal betale en avgift på produksjon. Det kan gi 500 millioner i inntekter til kommuner som driver med oppdrett .

Men samtidig foreslo regjeringen mindre penger til kommunene gjennom Havbruksfondet.

Dagens ordning, som er bestemt av Stortinget, skaffer kommunene og fylkeskommunene 80 prosent av det som oppdrettsselskapene betaler i auksjonsrundene for å få nye konsesjoner til utvidet virksomhet.

Beregninger viser at dette vil utgjøre fem milliarder kroner i år, der fire av dem skal gå til kommunene.

Nå vil regjeringen halvere beløpet til oppdrettskommunene. Og sånt blir det bråk av.

– Vi er lurt, sa Karlsøy-ordfører Mona Pedersen.

– Et ran av kystkommunene, sa Sps Geir Pollestad.

– Sutring

Imidlertid har fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) hele tiden ment at regjeringens forslag sikrer kommunene en stabil, årlig inntekt, som vil være gunstig på lengre sikt.

Og Ingebrigtsen virker å være lei av at oppdrettskommunene klager sin nød. I en sak i Klassekampen med tittelen «Mener ordførerne sutrer» sier han følgende:

– Det er på grensa til kvalifisert sutring når man sier man har tapt. Realiteten er at det er en god løsning for kommunene. Det vil komme fram etter hvert.

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det utsagnet får Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran til å se rødt.

– Det er noe av det mest arrogante jeg har hørt på lenge, tordner Skjæran, som har en fortid som ordfører i oppdrettskommunen Lurøy på helgelandskysten.

– Kystordførerne har fått store utfordringer i fanget av den sittende regjeringen, og når de sier ifra og står opp for sine samfunn, så kaller altså fiskeriministeren det for sutring. Sånn kan vi ikke ha det, sier Aps nestleder til NRK.

– De tar fra oss milliarder

Skjæran understreker at Arbeiderpartiet i Stortinget foreslo at fordelingen med 80 prosent av Havbruksfondet til kommunen, skulle videreføres i år og neste år.

– Men der ble vi nedstemt av regjeringen og Frp. Dermed taper kommunene ganske mye penger allerede inneværende år.

Steigen-ordfører Aase Refsnes. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

En av ordførerne som har «sutret» er SVs Aase Refnes i Steigen.

– Regjeringen gir med den ene hånden, men tar seg grådig betalt med den andre. På kort sikt kommer oppdrettskommunene veldig dårlig ut. De tar fra oss milliarder av kroner i år, og det må vi rope ut om.

Refsnes anslår at Steigen taper om lag 15–25 millioner kroner i år som en følge av endringene i Havbruksfondet.

– Som ordfører vil jeg aldri tie når kommunen får mindre penger til våre skolebarn, våre eldre som trenger omsorg eller til å utvikle næringslivet i Steigen. Hvis ministeren mener det er klaging, så la gå. Da kan han forvente seg mange år med dette fremover.

– Hersketeknikk

Fiskeri- og sjømatministeren kaller utspillene fra Ap-nestlederen for hersketeknikk.

– Det står Skjæran fritt å mene det. For øvrig er det en velkjent hersketeknikk å kalle folk for arrogant, sier Ingebrigtsen til NRK.

Han forklarer sitatet i Klassekampen med at deres tall viser at kommuner kommer bedre ut når man regner inn den nye produksjonsavgiften.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen Foto: Monica White Martinsen / NRK

– Det er dette som er på grensen til kvalifisert sutring selv om det er en ærlig sak å ønske mer penger til sin kommune.

Ingebrigtsen sier løsningen er god for kommunene av to grunner, og trekker frem at kommunene fortsatt vil få vesentlige inntekter og at de vil være mer stabile og forutsigbare enn under systemet som gjaldt fra 2016, på grunn av den nye produksjonsavgiften.

Skjærans påstand om at regjeringen har sviktet kystkommunene er han heller ikke enig i. Fiskeriministeren sier derimot at regjeringen fører en god politikk for kysten.

– Det er jo opposisjonens privilegium å kritisere en regjering uansett om det er riktig eller ikke.