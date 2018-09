Åpner for ny plassering av helikopter i «sort hull»

For fem år siden gikk debatten høyt om hvor en framtidig base for ambulansehelikopterene skulle plasseres.

Helikopteret skal dekke områdene på grensen mellom Nordland og Troms og innbyggerne var uenige om hvor den beste plasseringen var.

Styret i Helse Nord landet i 2013 på Evenes, men etter bare tre års drift ber ledelsen i Helse Nord styret om at arbeidet med en helikopterbase må starte på nytt.

Årsaken er at det er oppdaget høye nivåer med miljøgifter i bakken fra tidligere bruk av brannskum.

– Det er noe vi ikke var klar over den gang, sier fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord.

Varsler omkamp

Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik varsler omkamp. Foto: Trude Bakke / NRK

En prosjektgruppe har allerede konkludert med at det ikke er mulig å plassere en ny base i umiddelbar nærhet av dagens base.

Helse Nord-direktør Lars Vordland anbefaler derfor at en ny prosjektgruppe skal vurdere hvor helikopteret skal stasjoneres i framtiden.

Ordfører Siv Dagny Aasvik i vesterålskommunen Hadsel mener det gir mulighet for omkamp.

– Jeg synes det er veldig bra at direktøren i Helse Nord er opptatt av at styret skal ha et best mulig grunnlag før man beslutter en så viktig investering for innbyggerne i Midtre Hålogaland.

Starter på nytt

Fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Før dagens base ble satt i drift omtalte Vorland deler av områdene i Vesterålen og Ofoten som «sorte hull». Bakgrunnen var værutfordringer og lang avstand til nærmeste helikopter.

Nå åpner Helse Nord for at basen kan flyttes ut av Evenes.

– I utgangspunktet innstiller vi på at man skal ha en åpen inngang slik at alle mulige lokasjoner blir vurdert. Det er mange hensyn å ta. Vi må gjøre en forsvarlig saksbehandling i denne saken, sier fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord.

Krever likeverdig tilbud

I 2013 ble Skagen i Hadsel sett på som et alternativ til Evenes og det var ifølge Helse Nord liten forskjell mellom de to.

Aasvik mener Hadsel også i 2018 er et godt alternativ og forventer at det nå gjøres et grundig arbeid før det blir bestemt hvor fremtidens base skal ligge.

– Vi forventer at hovedfokuset skal være om innbyggerne i Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms har fått et bedre helsetilbud og om innbyggerne har et likeverdig helsetilbud.

– Hvordan gjør man det?

– Det er å gå gjennom erfaringene basen har hatt og se på hvor ofte pasientene har blitt hentet. Her må man se på tallene for å finne ut hvordan det har fungert.

Skal behandles av styret

Styret i Helse Nord skal 26. desember ta stilling til om vedtaket fra 2013 skal oppheves og om det skal opprettes en prosjektgruppe som skal vurdere hvor en ny base bør plasseres.

Leder i Ofoten regionråd, Tor Asgeir Johansen, mener derimot at basen ikke bør flyttes ut av området den i dag er plassert.

– Plasseringen har vært en suksess og viser at vi når befolkningen på en hensiktsmessig måte.