Antall døgnåpne hvileplasser skal dobles – omstridte toaletter åpner mandag

Denne uka fortalte NRK at reisende lengst sør i Nordland må gjøre fra seg på utsiden av toalettene, fordi de stenges på vinteren.

Lørdag kan regionveisjef i Statens vegvesen region nord fortelle at toalettene det var snakk om, åpner på mandag.

– Årsaken til at de ble stengt var en kontrakt-teknisk finurlighet. Så nå har vi kommet til enighet med vår driftsentreprenør for å få i stand en avtale. Dermed kan vi glede de reisende med at de åpner på mandag, sier Turid Stubø Johnsen.

Dermed får Horn, Holm og Andalsvåg i Bindal døgnåpne toaletter fra mandag av, noe som klinger godt i ørene til forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet.

– Alle monner drar, og vi er glade for hvert toalett som åpner, og holdes åpent, sier han.

Antall døgnåpne toaletter må dobles innen 2023

Men til tross for positivt nyheter langs Helgelandskysten, er det fremdeles langt til mål. Yrkestrafikkforbundet har vært delaktige i utviklingen av en plan som sier at det skal innen 2023 skal finnes totalt 90 døgnåpne hvileplasser.

DRITTSAK: – Dette er jo en skikkelig drittsak for Statens vegvesen, det er jo det. Men vi prioriterer det så godt vi kan, sier Turid Stubø Johnsen. Foto: Barbro Andersen / NRK

I dag eksisterer det 45, og det må derfor bygges mellom åtte og ti i året fram til da.

– I dag bygger vi to-tre i året, så i dette tempoet er vi langt unna å nå målet, sier Klungnes.

Johnsen sier Statens vegvesen er klar over utfordringene, men at dette vil kreve mye penger.

– Slik det ser ut i dag så er behovet større enn de økonomiske midlene. Å få på plass disse 90 innen 2023 vil kreve en stor innsats. Vi har mange oppgaver foran oss, sier Johnsen.

Klungnes mener derimot det handler om at vegvesenet må prioritere annerledes.

– Bidrar til brudd på hviletiden

Han sier det verken er sunt, hyggelig eller trafikksikkert at sjåfører må kjøre flere mil ekstra og knipe igjen fordi Statens vegvesen har valgt å stenge noen av de få toalettmulighetene.

– Det har gjort sjåførene irritert og forbanna. Det har vært såpass sterke kommentarer at det ikke kan gjengis, sier han.

Jim Klungnes er glad for at doene langs Helgelandskysten åpner, men fortsatt er vi langt unna antallet døgnåpne toaletter vi skal ha i Norge, sier han. Foto: Arild Pettersen / NRK

For flere sjåfører har sett seg nødt til å henge rumpa over autovernet for å gjøre sitt fornødne. Klungnes har også en kollega som tar med seg bøtte på jobb, som han bruker når han må.

Men det er trafikksikkerheten han er mest opptatt av. For stengte hvile- og rasteplasser gjør det mer krevende for yrkessjåførene å overholde kjøre- og hviletidsreglene.

– Og bryter vi disse er det jo vi som blir bøtelagt, ikke Statens vegvesen.