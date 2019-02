Vegvesenet har stengt toalettet – de reisende må gjøre fra seg på utsiden

– Det er forkastelig. De som står i fergekø her og som må på do har jo ikke noe sted å gjøre fra seg, sier matros hos Torghatten Nord, Rune Hatland.

På sommerstid er kystriksveien mellom Sandnessjøen i nord og Brønnøysund i sør en yndet turistattraksjon for titusener av mennesker.

Holm fergeleie i Bindal kommune har et toalett, men det er ikke åpent om vinteren. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Om vinteren er derimot trafikken mindre, noe som har ført til flere stengte toaletter langs ruta. Det gjør at reisende som ikke klarer å knipe igjen, må gjøre fra seg utenfor toalettet i stedet.

– Kan ikke si ja til alt

Det er Statens vegvesen som står for driften av toalettene. Seksjonsleder Lars Petter Kaski sier de vinterstengte toalettene har med en såkalt standardformular å gjøre.

– Standardformularet sier at de stedene der det bare er toalett og ikke venterom, så er det kun åpent i seks måneder på sommerstid. Dette handler om prioritering av kostnader. Vi kan ikke si ja til alt.

En tipser som ønsker å forbli anonym har sendt dette bildet utenfor et toalett ved et fergeleie på Helgeland. Foto: Tipser

Men Kaski innrømmer at situasjonen på Helgeland er uheldig, ettersom tilbudet har blitt dårligere.

Denne situasjonen syns regionrådet på Sør-Helgeland er lite tilfredsstillende.

– At toalettet på et fergeleie blir stengt når det er milevis til neste offentlige toalett, er et problem. De sier at fergene har toalett om bord, men om du kommer for sent eller fergen står på grunn av uvær, så trenger du jo et toalett på kaia, sier ordfører Britt Helstad i Bindal kommune og får full støtte av sin kollega i Vevelstad kommune.

– Vi prøver sommerstid å selge fylkesvei 17 som en veldig grønn rute fergemessig og det er jo en turistattraksjon i seg selv, men vi kan ikke stenge av Helgeland om vinteren, sier ordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen.

Men det er ikke bare på Helgeland vinterstengte toaletter er et problem.

Det er hver enkelt region i Statens Vegvesen som prioriterer drift av toalettene, og ikke alle regionene prioriterer vedlikeholdet som åpne toaletter medfører.

Nettavisen skrev nylig om Yrkestrafikkforbundet som reagerer på stengte toaletter på rasteplassene som følge av Vegvesenets stramme budsjett.

Løsning i høst

Bussjåfør Jann-Anders Ånes benytter seg daglig av Kystriksveien, og har selv merket frustrasjonen.

Ordførere Brit Helstad fra Bindal og Kari Anne Bøkestad Andreassen fra Vevelstad. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Folk banker på ruta og spør om å få gå på do i bussen, men vi kan ikke slippe inn folk fra 30–40 biler i bussen, sier han.

De som hadde håpet på en snarlig løsning på problemet vil nok bli skuffet.

Statens vegvesen håper på et bedre tilbud til de reisende fra høsten av. Fram til den tid, bør man planlegge toalettbesøkene sine god tid i forveien.