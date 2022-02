– Som grunneier kan vi ikke akseptere at eiendommen blir båndlagt gjennom dette vedtaket.

Det sier Anders Baasmo Christiansen til NRK.

For ikke lenge siden vedtok et flertall av politikerne i Rana kommune å vende tommelen opp for utbyggingsplaner som rammer familietomta. Til tross for at familien Christiansen skal ha vært negativ til planene hele veien.

Kommer ikke til å selge

Det er faren til Anders Baasmo Christiansen, Willy O. Christiansen, som står som grunneier. Siden planene først ble omtalt, har han vært klar på at et salg til noen som har slike planer, er helt uaktuelt.

Nå begynner han å bli sliten av det hele. Derfor har Anders tatt over rollen som talsperson.

– Det er hull i hodet at man skal kunne vedta en reguleringsplan på annens mann eiendom. En reguleringsplan som grunneieren er mot. Vi har vært tydelige om at vi ikke kommer til å selge til et slikt prosjekt, som vil gjøre livet surt for naboene, sier han.

Gir seg ikke med det første

Det er Grebkøl AS som står bak planene på tomta.

– Grebkøl Eiendom var i kontakt med Willy Christiansen før planarbeidet ble igangsatt. Vi registrerer at det er ulik oppfatning om hva som ble avtalt mellom partene. Vi ønsker å fremme vårt syn i direkte dialog med familien Christiansen – ikke gjennom media. Ber om forståelse for det, skriver Tor Helge Nordvang i en e-post til NRK.

Han er oppført som kontaktperson i selskapet, som for øvrig eies av John Erik Nygaard og Anette Aaseng Løkberg.

Anders Baasmo Christiansen er klar på at de ikke gir seg med det første. Nå fester de sin lit til Statsforvalteren.

– En klage er helt naturlig og selvfølgelig her, sier han, og fortsetter:

– Vedtaket er lite velbegrunnet. Anken vil konsentrere seg rundt mangelfull vurdering i forhold til naturmangfoldloven og eiendomsretten.

Ikke uvanlig

En av landets fremste eksperter på plan- og bygningsloven, Liv Zimmermann, er klar på at det ikke er uvanlig at en reguleringsplan som omhandler noen annens eiendom blir vedtatt.

– Kommunens vedtak av et slikt planforslag påvirkes normalt lite av om en av grunneierne motsetter seg reguleringen, sier hun.

Liv Zimmermann er advokat og partner i advokatfirmaet Hjort. Foto: Advokatfirmaet Hjort DA

Zimmermann er advokat og partner i advokatfirmaet Hjort, og uttaler seg her på generelt grunnlag.

Nå som reguleringsplanen er vedtatt, må også familien Christensen forholde seg til den.

– Det er likevel ikke slik at grunneieren er tvunget til å gjennomføre den nye planen, sier Zimmermann.

Men en reguleringsplan kan bli gjennomført ved ekspropriasjon. Det vil si at grunneieren tvinges til å gi fra seg eiendomsretten mot erstatning. Imidlertid er det begrensninger på når en privat utbygger kan kreve dette.

– Da hovedsakelig til gjennomføring av infrastrukturtiltak, slik som vei, vann og avløp, sier hun.

Den blå delen av eiendommen eies av familien Christiansen, og er en stor del av området som nå har blitt detaljregulert. Foto: Rana kommune

Ikke et alternativ

Men kommunen kan gjennomføre ekspropriasjon på vegne av andre.

– Men dette er det ikke vanlig at kommunen gjør. Dersom utbygger ønsker at planen skal gjennomføres også på andre eiendommer enn sin egen, vil de derfor som regel ha sørget for at alle grunneierne ønsker det samme og gjør dette frivillig, sier Zimmermann.

Tor Helge Nordvang i Grebkøl eiendom er klar på at ekspropriasjon ikke er et alternativ for dem.

– Vi kommer ikke til å be kommunen om å ekspropriere. Det har vi vært klare på hele veien.

– Hva gjør dere videre nå?

– Med en vedtatt reguleringsplan på plass vil fokuset nå dreie seg over mot prosjektering av prosjektet. Det er et arbeid vi ser fram til å ta fatt på.