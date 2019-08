Onsdag starter den største russiske militærøvelsen Forsvaret har sett på lenge.

Sist uke uttalte NUPI-forsker Julie Wilhelmsen at Natos økende aktivitet i nordområdene terger russerne. Hun peker på at Norge i større grad legger til rette for amerikansk militær tilstedeværelse.

– På den måten bidrar Norge til en utvikling russerne frykter. De vil ikke vil ha amerikanerne nærmere sine grenser, sier hun.

General Jeffrey L. Harrigian, sjef for de amerikanske luftstyrkene i Europa og Afrika, sier de vil ha stabilitet i Arktis, men at de også vil virke avskrekkende.

– Når det kommer til provokasjon av russerne vil jeg si at vårt mål er å være forberedt på å forsvare oss og avskrekke enhver russisk aktivitet, sier han.

– Ikke bekymret

En ny trend i de siste øvelsene russerne har holdt utenfor norskekysten er bruk av skarp ammunisjon.

Risikoen for en krise i nordområdene er mye større nå enn for fem år siden, mener Wilhelmsen i NUPI. Likevel er ikke den amerikanske generalen bekymret for at russerne skal bli for nærgående.

– Akkurat nå er jeg overhodet ikke bekymret for en eskalering av situasjonen, sier han til NRK.

General Jeffrey Lee Harrigian er ikke bekymret for en eskalering av situasjonen mellom Russland og vesten knyttet til øvingsaktivitet i Nordatlanteren. Foto: Andy Morataya

Russerne har varslet at de vil øve i fire forskjellige områder, utenfor kysten av Norge.

– Vi er her for å forsvare oss selv og for å avskrekke. Målet er å sikre stabilitet og sikkerhet i regionen og i det øvrige Europa.

– Alliert tilstedeværelse er viktig

For å få hjelp til å overvåke øvelsen som starter onsdag, stiller Nato med tre amerikanske P8 maritime overvåkningsfly, samt et kanadisk maritimt overvåkningsfly.

– Stort sett hele den russiske nordflåten er ute. Det er en stor overflatestyrke i tillegg til et stort antall ubåter, sa sjef ved Forsvarets operative hovedkvarter, Rune Jakobsen til NRK denne uken.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har tidligere sagt at forholdet mellom Norge og Russland er godt. Likevel er han ikke fornøyd med den økende nærheten i øvelsene.

– Nato er verdens største forsvarsallianse og sentral i forsvaret av Norge. Øvelsen Trident Juncture var viktig, og viste samholdet og solidariteten i alliansen, sa Bakke-Jensen til NRK.