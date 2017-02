Advarer om glatt føre på E6

Politiet advarer om glatt føre både på E6 og E12 i Rana kommune. Ingen ble skadet i et trafikkuhell ved Storforshei i Rana. Politiet opplyser om at det dårlige føret skylles væromslag, og at det dermed legger seg en ishinne på veien. E6 ved Røssvold vil bli stengt inntil videre.