Krigsdrama fra nord kan bli norgeshistoriens største produksjon

Polen og Frankrike har allerede meldt stor interesse for det ambisiøse tv-prosjektet «Slaget om Narvik», men den største og mest pengesterke interessenten, England, er ennå ikke spikret på finansieringssiden.

– Det er kolossal interesse for filmen i Polen, og vi har god respons fra Frankrike. England må vi nok bruke litt mer tid på å jobbe med, sier produsent Aage Aaberge i Nordisk Film/Egmont

Fredag bekrefter Aaberge overfor NRK at André Øverdal er plukket ut som regissør til den planlagte tv-serien. Han debuterte i 2010 med «Trolljegeren» som ble en stor suksess både i Norge og i utlandet.

Produsent Aage Aaberge er kjent for andre storproduksjoner som «Kon-Tiki» og «Den 12. mann». Foto: Thomas Halleland / NRK

– Vi har vurdert mange alternativ før vi konkluderte med ham. Han skal ha et hovedansvar og i alle fall ha regien på de første to episodene, sier Aaberge.

– Hvor avhengige er dere av denne støtten fra England?

– Vi har jo lagt svært høye ambisjoner til grunn for prosjektet. Skal vi klare å realisere det på dette nivået er vi avhengige av alle de tre landene, sier han.

Produsentene har tidligere vært i dialog med BBC om produksjonen, men de har ikke fått i havn noen avtale med landet. Opprinnelig skulle det være 10 episoder a 45 minutter. Nå er det redusert til 8 episoder på 50 minutter, som de har fått signaler på at er mer passende til et internasjonalt publikum.

Kan bli norgeshistoriens største produksjon

Prosjektet har et budsjett på i underkant av 190 millioner kroner, og blir med dette det dyreste film- og tv-prosjektet i Norge noensinne.

Til sammenligning ligger budsjettene på andre norske, store produksjoner langt lavere. Prosjektet har et budsjett på tilnærmet fire ganger så mye som storfilmen Max Manus.

Topp ti norske produksjoner etter budsjett: Ekspandér faktaboks «Kon-Tiki»: 93 millioner norske kroner.

«Løvekvinnen»: 80 millioner norske kroner.

«Kongens nei»: 59 millioner norske kroner.

«Askeladden – I Dovregubbens hall»: 53 millioner norske kroner.

«Kautokeino-opprøret»: 50 millioner norske kroner.

«Bølgen»: 47 millioner norske kroner.

«Max Manus»: 46 millioner norske kroner.

«Thelma»: 39 millioner norske kroner.

«Hodejegerne»: 28 millioner norske kroner.

«Trolljegeren»: 19 millioner norske kroner.

– Et skattkammer for historier

Filmpolitiets Birger Vestmo har sansen for de høye ambisjonene og tror at Aaberge er fullstendig i stand til å gjennomføre prosjektet, men at det er viktig å få med seg britenes pengesekk inn i prosjektet.

– Det er nok svært sannsynlig at de greier å gjennomføre det. Aaberge er en av Norges mest kjente og drevne produsenter, kanskje mest kjent for storfilmene «Kon-Tiki» og «Den 12. mann». Her er det et apprat i sving allerede, men det er klart at de må skaffe pengene, sier han.

Birger Vestmo har tro på det ambisiøse prosjektet, men mener finansiering fra England kan være viktig. Foto: Nyhetsspiller

Vestmo mener andre verdenskrig er et skattkammer for nye, gode historier.

– Her er det tusenvis av historier å hente. Jeg tror ikke vi har sett det siste av norsk krigshistorie på tv, og dette ser jo ut til å bli den aller største produksjonen så langt.