– Selv det minste pirk kan resultere i død og massive ødeleggelser

STEIGEN: Funn av et tysk 88 mm prosjektil fra krigen, komplett med hylse. Tyskerne hadde en kanonstilling på det aktuelle jordet. Bonden varslet korrekt politiet, og orlogskaptein Korsvik kunne konstatere at prosjektilet hadde en transportsikring i tuppen og var trygt å flytte på. Foto: Kaptein Trond Høyvik / FOH

Wiggo Korsvik er orlogskaptein ved Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø, og stabsoffiser for en gruppe som jobber med uskadeliggjøring av eksplosiver.

Det er de som rykker ut når politi og forsvar blir kontaktet av privatpersoner som har funnet bomber og granater fra krigens dager.

Nylig tok de seg av en tysk granat i Steigen. Det var oppdrag nummer 300 bare i år. Før året er omme er antallet oppdrag trolig passert 400.

– Vi håndterer alt fra bomber og granater til prosjektiler og våpenammunisjon med eksplosiver. Det er forbausende store mengder igjen, vi snakker tonnevis.

– Siden jeg begynte i 2009 har det vært mellom 300 og 400 oppdrag i året, og det var ikke stort bedre før det heller, sier Korsvik.

Finnmark hardest belastet

Sportsdykkere og turfolk snubler over alt fra 20 millimeter store prosjektiler helt opp til de store kanonkalibrene som er over 40 centimeter i diameter.

I Steigen ble granaten fraktet til sjøen. Sprengning på grunt vann med fjellgrunn påvirker miljøet minimalt og skjermer for trykkbølge og splintutkast på land, ifølge FOH. Foto: FOH

En dykkerkommando som reiste opp til Porsanger denne uken fant 10 tyske flybomber der sportsdykkere mente det lå maks åtte.

– I samme område ble det funnet en konteiner som innhold små brannbomber lik de som ble sluppet over Bodø. Det har blitt funnet artillerigranater, håndgranater og også en komplett fungerende stavhåndgranat, forteller Korsvik.

Et eksempel fra Finnmark illustrerer hvor store mengder som finnes spesielt i det nordliste fylket:

Her hadde en mann funnet to tyske geværgranater i skogen. Da Forsvarets eksperter begynte å grave ble det funnet intent mindre enn 800.

Farlig å tukle med

Nesten uansett hvor du stikker spaden i jorda kan du altså risikere at det dukker opp et eksplosiv. Rådet til Korsvik er klart: Det kan være livsfarlig å tukle med det.

– Vi vet at folk tar med seg gjenstander fra krigen, og laster det opp i bilen mot bedre vitende – eller fordi de er suvenirjegere. Det er rett og slett livsfarlig.

– Det skal ikke så mye til, en halvkilo eller bare noen få gram med eksplosiver kan gå av ved selv det minste pirk. Med død, fordervelse og massive ødeleggelser som resultat.

Han påpeker at det som regel går bra, men at man aldri kan være helt sikker på stabiliteten. Krigsgjenstander som ligger vått og fuktig ute i naturen kan være sensitiv for friksjon straks det har fått tørket opp.

– Derfor er det viktig å la det ligge. Ta et bilde og ta kontakt med politiet, slik at de kan ta kontakt med oss. Slik at vi som eksperter kan dra ut og gjøre en vurdering, sier Korsvik.