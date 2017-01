– Hvorfor starter FM-slukkinga i Nordland?

– Jeg synes det er veldig rart at de starter i Nordland. Vi har et langt og grisgrendt fylke, sier Ragnhild Skålbones, som NRK møter på en kafé i Bodø.

Sven Martin Olsen er enig.

– Det er kanskje ikke rett sted å starte. Vi har en litt annen geografi her enn lenger sør i landet.

– Forkastelig

På gata i Bodø er det delte meninger om hvor lurt det er å slukke FM-nettet, som skjer onsdag i neste uke. Helt nøyaktig 11. januar klokken 11.11.

«Vi nordlendinger er forsøkskaniner», mener én person. En annen mener det rett og slett er «forkastelig å slukke FM».

Hans Anton Stenersen ser ikke helmørkt på at FM-nettet slukkes for NRK og de kommersielle aktørene. Foto: Ole Dalen / NRK

Mens andre igjen synes det er helt greit å gå over til DAB.

– I fritidsbolig er DAB best, der har vi nesten ikke hatt dekning på vanlig FM. Så helt mørkt er det ikke, sier Hans Anton Stenersen, som har brukt 5000 kroner for å få montert DAB i bilen.

Karstein Rystad har flere DAB-radioer, og har ikke noe problem med å gå digitalt. Positiv er også Brite Jacobsen.

– Jeg tror dette går helt bra. Jeg stoler på at det er gjort et grundig forarbeid når det sies at ting blir bedre.

Derfor er Nordland først

I en direktesending i dag på nett og radio fikk folk anledning til å stille sine spørsmål og si sine synspunkter overfor daglig leder Ole Jørgen Torvmark og kommunikasjonssjef Mari Hagerup i Digital Radio Norge.

Et spørsmål som ble stilt flere ganger var nettopp dette: Hvorfor er Nordland først ut?

Hvorfor Nordland først, og ikke et fylke som har MYE bedre dekning? Person på Facebook

– Det at Nordland er først ut, handler litt om hvordan sendersystemet er skrudd sammen og hvordan senderne snakker med hverandre.

Både Torvmark (bildet) og Hagerup fremholdt at Norge langt fra er alene om å satse på DAB. Foto: Tore Guriby

– I dette fylket er sendestrukturen satt opp slik at man kan isolere fylket lettere enn man kan for eksempel med Vestfold – hvor det er flere sendere som er avhengig av hverandre, forklarte Mari Hagerup i direktesendingen.

Ole Jørgen Torvmark la til:

– Nordlendingene har vist at de er ganske moderne, for det er nå ingen andre steder i landet hvor man hører så mye digitalt som her. Så det har slik sett vist seg å være et fornuftig valg av første slukkeområde.

Dessuten: Siden Nordland tross alt er et utfordrende fylke, vil de erfaringene man får her gi en pekepinn for hva som må utredes i resten av landet, opplyser Publikumsservice. Nordland er dessuten en av de regionene med minst befolkning.

Svarer spørsmål

Andre spørsmål som ble diskutert i direktesendinga, var:

Hva gjør man hvis man opplever at dekninga er dårlig?

Hvilke andre land bruker DAB?

Hvorfor kan man ikke bruke FM og DAB samtidig?

Er dette begynnelsen på betalingsradio?

Og hva med utenlandske sjåfører som kommer til Norge? Hvordan skal de få viktige meldinger om vær og føre?

Og mye mer. Få svar på disse og mange andre spørsmål i direktesendingen, som du kan se på nytt igjen under: