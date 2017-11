Hvem skal seile den såkalte kystruta i fremtiden? Det er spørsmålet mange stiller seg etter at Samferdselsdepartementet har delt anbudet opp i tre pakker.

Selv om det fra 2021 kan være tre forskjellige rederi som seiler den tradisjonsrike ruta fra Bergen til Kirkenes, ser Hurtigruten for seg en situasjon tilnærmet lik dagens.

– Selv om Hurtigruten signaliserer at de kan se for seg en verden med ren kommersiell drift, vil en fortsatt avtale med Staten kunne gi en større langsiktig økonomisk sikkerhet, sier Solvoll. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Torsdag ble det nemlig kjent at selskapet leverer inn bud på alle pakkene i anbudet, og en offensiv direktør Daniel Skjeldam uttalte at de har alle intensjoner om å vinne.

For transportforsker Gisle Solvoll ved Nord universitet kom ikke dette som noen overraskelse.

– Siden de driver i dag lå det vel i kortene at de også vil legge inn anbud for neste periode. Jeg tolker dette mer som et taktisk utspill, sier Solvoll, og utdyper:

– Dette er nok på mange måter et skremmeskudd mot konkurrentene. Nå signaliserer de at de vil gå inn med full kraft. At det er de som kjenner kysten best og har kompetansen, og at de vil vinne.

Vil seile uansett

Skulle Hurtigruten ende opp med å tape hele greia, vil selskapet fortsette med å seile med turister langs norskekysten uansett.

– De kan drive ren turistfart med førre anløpssteder. Kanskje ligger de lengre ved ulike anløp og tilbyr ulike turistprodukter.

Det kan by på utfordringer for andre aktører som kommer inn, tror Solvoll. Han peker på at mye av inntektene ligger i nettopp turistmarkedet.

– Det vil være vanskelig for eksempelvis Torghatten å ta mye av dette markedet. Så det gir en ekstra usikkerhet til de andre aktørene som konkurrerer.

NRK har vært i kontakt med Hurtigruten, som ikke ønsker å kommentere Solvolls synspunkter.

Flere er interessert

Solvoll peker på Torghatten, Fjord1, Fjordline, Color Line, Torghatten og Norled som de mest sannsynlige konkurrentene til Hurtigruten.

Men unntak av Norled som NRK ikke lyktes med å få en kommentar fra torsdag ettermiddag, er det ingen som vil si hvorvidt de vil legge inn anbud. Men ingen avviser det heller.

Helge Otto Mathisen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt, i Color Line. Foto: Simon Skjelbostad Yset / NRK

Flere bekrefter at kystruten er interessant, og at man har vært og er i dialog med regjering og departementet for å muligens legge inn anbud.

– Vi er interessert og har hatt møter, men vil først ta en beslutning når fristen nærmer seg, sier Helge Otto Mathisen i Color Line, som mener det er rom for flere aktører langs kysten.

Administrerende direktør i Fjord1, Dagfinn Neteland, vil ikke gi noen kommentar på om det er aktuelt for dem å by på anbudet. Men på generelt grunnlag sier han at det er en svært attraktiv rute.

– Den har stort potensial sett i lys av reiselivssatsingen og antallet kunder og utlendinger som besøker Norge.

Fristen for å levere tilbud er satt til 3. januar 2018, og departementet legger opp til å inngå kontrakt så tidlig som mulig neste år.