– Dobbeltmoral at ordfører som jobber mot reindrift, skal legge ned krans på grava til samepioner

– Elsa Laula Renberg jobbet utrettelig for reindriften sine rettigheter og rammebetingelser, både i egen region og i andre deler av Sápmi. Hvis ikke ordføreren endrer kurs, står han i fare for å utvise en lite flatterende dobbeltmoral, sier leder Runar Myrnes Balto i Norske Samers Riksforbunds (NSR).

Hun er kjent som grunnleggeren av Samefolkets dag og en av samefolkets sterkeste forkjempere. Elsa Laula Renberg levde på Helgeland på starten av 1900-tallet. Nå skal hun endelig få en statue i Mosjøen, hvor hun virket og er gravlagt.

Statuen som er laget av billedhoggeren Ellen Jacobsen, skal avdukes foran rådhuset i Mosjøen 6. februar på Samenes nasjonaldag.

Hvordan statuen ser ut er strengt hemmelig helt til onsdag klokka 13.

Planen var at statuen skulle stå ferdig til 100-årsjubileet for det første samiske landsmøtet i 1917, som Elsa Laula Renberg var en av initiativtakerne til. Men manglende finansiering gjorde at den opprinnelige planen måtte skrinlegges.

Avslo støtte fordi det bor for få samer i Mosjøen

Elsa Laula Renberg stiftet verdens første sameforening (i Sverige) 1904 og arrangerte det første landsdekkende samemøte i Norge 1917. Her sammen med Gunnar Njarka og Thomas Renberg. Foto: Helgeland museum, avd. Vefsn Foto: Helgeland museum , avd.Vefsn

En av årsakene var at Sametinget avslo søknaden om 200.000 kroner til statuen. Begrunnelsen med begrunnelse om at «beliggenheten vil begrense statuens nytteverdi for en stor del av den samiske befolkningen».

Etter heftige protester fra flere hold, snudde Sametinget, og bevilget 175.000 kroner til prosjektet. Nordland fylkeskommune har bidratt med like mye, resten av den endelige prislappen på 790.000 kroner er det Sparebankstiftelsen som har spyttet inn.

Nå er det bare fem dager til statuen skal avdukes, men alt er ikke bare idyll. Både i samiske miljøet og miljøbevegelsen er kritisk til at Vefsn-ordfører Jann-Arne Løvdahl (Ap), som jobber for å realisere et vindkraftverk i kommunen, skal ha en framtredende rolle under avdukingen.

Det er Sametingets plenumsleder Tom Sottinen som skal avduke statuen, mens ordføreren skal legge ned en krans på Elsa Laula Renberg sin grav.

– Ordføreren bør bruke samefolkets dag til å snu

– Renberg jobbet utrettelig for reindriften sine rettigheter og rammebetingelser, både i egen region og i andre deler av Sápmi, sier leder av Norske Samers Riksforbund (NSR), Runar Myrnes Balto. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Øyfjellet vindkraftverk vil være svært ødeleggende for reindrifta. Inntrykket ordføreren har skapt av seg selv er at han systematisk arbeider mot reindrifta, sier Runar Myrnes Balto i NSR.

Han mener at ordføreren bør bruke samefolkets dag til å snu om Øyfjellet.

Her i Mosjøen levde og virket Elsa Laula Renberg i første halvdel av forrige århundre. Neste uke blir hun hedret i hjembyen med en statue signert kunstneren Ellen Jacobsen Foto: Morten Eriksen / Leserbilde

Balto får støtte av Alliansen for Bevaring av Øyfjellet.

– Jeg forstår ikke at ordføreren ser dette selv. Det kjennes som han skal legge en krans på graven til hele den sørsamiske kulturen. Alle med kunnskap om hva Elsa Laula Renberg sto for, vet hvor hun hadde stått i denne saken, sier Ada Einmo Jürgensen.

– Kommer ikke til å snu

Jeg trodde at man i 2019 var kommet lenger, sier ordfører Jann-Arne Løvdahl om kritikken som nå kommer. Foto: NRK

Det var i 2016 at Olje- og energidepartementet ga Eolus Vind Norge AS konsesjon til bygging av opp mot 109 vindmøller på Øyfjellet i Vefsn. Vindkraftverket blir en av de aller største enkeltstående vindkraftprosjektene i Norge, og Fylkesmannen i Nordland hadde innsigelse av hensyn til reindrift.

Utbyggingen vil bidra med både arbeidsplasser og næringsaktivitet i regionen, og Vefsn-ordfører Jann-Arne Løvdahl (Ap) sier til NRK at han ikke har noen planer om å snu om utbyggingen.

– Denne kritikken tas helt ut av sammenhengen. Det jeg reagerer mest på er at såpass framtredende folk som Runar Myrnes Balto i NSR har så liten forståelse og kunnskap om hvordan samfunnet fungerer. At han ikke ser de forskjellige rollene en ordfører har i ulike sammenhenger.

Heller ikke Styringsgruppa for «Kvinneskulpturer i Vefsn», som i 2013 tok initiativ til å reise statuen, ser problemet med at ordføreren legger ned en krans på Renbergs grav.

– Det er helt naturlig at Løvdahl deltar som ordfører. Man må klare å skille mellom rolle og politisk oppfatning. Nå bør heller alle glede seg over at vi reiser den første statuen av en samisk kvinne i hele Sápmi, sier Mildrid Hendbukt-Søbstad, i Styringsgruppa for «Kvinneskulpturer i Vefsn».