37-åring i varetekt etter at mann forsvant på havet: – En tragisk ulykke

Kun én av de tre som ble pågrepet etter at en 23-åring forsvant på havet sist fredag, er varetektsfengslet og siktet for uaktsomt drap, ifølge kjennelsen fra Vesterålen tingrett. Det er ikke påtalemyndigheten fornøyd med.

Politiet håper at varetektsfengsling av samtlige av de tre mennene skal bidra til at de kommer bunns i hva som skjedde da 23 år gamle Truls Henrik Johansen fra Øksnes forsvant på havet forrige fredag.

Derfor anker de nå kjennelsen fra Vesterålen tingrett, som avgjorde at kun én av tre mennene som ble pågrepet etter ulykka, ble varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll.

– Påtalemyndigheten vil anke kjennelsen til lagmannsretten. De to mennene blir i politiets varetekt inntil avgjørelsen er tatt, sier seksjonsleder Anne Margrethe Kleczka ved driftsenheten Lofoten og Vesterålen i Nordland politidistrikt.

Også advokaten til 37-åringen som nå sitter i varetekt, anker kjennelsen videre til Hålogaland lagmannsrett.

– Dette er en tragisk ulykke. Etter vår oppfatning har det ikke skjedd noe straffbart i denne saken, sier advokat John-Petter Karlsen.

Presiserer at alle tre ikke siktet for uaktsomt drap

VITNEAVHØR: – Politiet trenger ro til å gå gjennom det materialet vi har innhentet. Det gjenstår noen vitneavhør, sier etterforskningsleder Anne Margrethe Kleczka. Foto: Ole Dalen / NRK

Til sammen tre menn i midten av 30-årene er pågrepet og siktet i saken. En av dem er siktet for uaktsomt drap, mens de to andre er siktet for å ha hensatt savnede i en hjelpeløs tilstand, eller medvirkning til dette. Seksjonslederen ønsker ikke å si noe om hvilken relasjon det er mellom mennene.

I gårsdagens pressemelding fra politiet ble det ikke presisert at de tre mennene ikke er siktet etter samme paragraf. I en pressemelding i dag presiserer politiet at det dreier seg om ulik grad av

Søket etter den savnede mannen fortsetter i dag. Samtidig har politiet fullt trykk på den taktiske og tekniske etterforskningen.

Kleczka forklarte torsdag hvorfor politiet har tatt ut en såpass alvorlig siktelse.

– Vi vet at de tre siktede har vært i umiddelbar nærhet av mannen som nå er savnet. Vi mener at de kan si noe om hva som har skjedd. For politiet er det viktig å finne ut hva som skjedde, og hva de vet.

Fritidsbåt kantret

23-årig Truls Henrik Johansen ble meldt savnet natt til fredag 15. juni etter at en fritidsbåt hadde kantret. Til sammen fire personer i to båter gikk ut fra Øksnes Vestbygd i 2-tiden om natten. Det var to menn i hver småbåt.

En redningsskøyte har i flere dager søkt etter den savnede i området rundt Tindsøya i Vesterålen. Både en redningsscooter og en liten hurtiggående redningsbåt har vært brukt i søket etter den savnede 23 år gamle mannen fra Øksnes.

– Det har vært førsteprioritet å finne ham. Dette er en omfattende sak med store geografiske områder. Det gjøres omfattende søk, og det vil fortsette parallelt med taktisk og teknisk etterforskning, sier Kleczka.

Bistand fra Kripos

Politiet i Lofoten og Vesterålen arbeider med å avdekke hva som har skjedd, og de får teknisk og taktisk bistand fra Kripos. Samtidig fortsetter søket etter den savnede mannen.

Politiet ber publikum være ekstra oppmerksomme. Ved funn av gjenstander i det aktuelle området ønsker politiet å bli varslet umiddelbart.

Søkemannskapene konsentrerte seg først om å søke i området Tunstad/Hjellsandvika på Skogsøya der den ene skoen til den antatt omkomne 23-åringen ble funnet.