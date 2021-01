Legger likevel ikke ned trafikkstasjoner: – Det viktigste er at folk og næringsliv har et tilbud

I 2019 varslet Statens vegvesen at de ville legge ned 22 av 74 trafikkstasjoner i Norge, og spare 350 millioner kroner.

En nedlegging ville medført at antall steder der man kan ta førerkort hadde blitt kraftig redusert.

Begrunnelsen for å legge ned trafikkstasjonene, var at stadig færre av oss behov for å møte opp fysisk, og isteden bruker vegvesenets digitale løsninger.

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Både næringsliv og ordførere flere steder i landet reagerte kraftig. Blant dem som lå an til å miste trafikkstasjonen var Alstahaug.

Der ville de som hadde behov for slike tjenester da vært nødt til å reise til Mosjøen.

I fjor sommer kom regjeringen protestene delvis i møte.

Med unntak av trafikkstasjonen i Dalen i Telemark, gikk regjeringen inn for en omorganisering av trafikkstasjonene.

Det ble foreslått å slå sammen trafikkstasjoner og flytte tjenestetilbud.

Opposisjonen på Stortinget var ikke med på forslaget, og fremmet sitt eget forslag.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV foreslo å beholde samtlige stasjoner med dagens tjenestetilbud.

I dag møttes Stortingets transportkomite for å behandle denne saken. Her sikret Høyre, KrF, Venstre og Frp et flertall for å legge nedleggelsesplanene på is.

Regjeringen og Frp skriver blant annet at «det viktigste er at folk og næringslivet har et godt tilbud». Det er ikke aktuelt med endringer «før behovet for personlig oppmøte er varig redusert, og at nye digitale løsninger er på plass».

Senterpartiet er fornøyd med å ha fått gjennomslag.

– Jeg registrerer at regjeringen selger det ut som at de har berget trafikkstasjonene. Det er frekt å påstå etter at de flere ganger stemte ned vårt forslag, sier Siv Mossleth (Sp). Foto: Helge Lyngmoe / NRK

– Jeg er glad for at regjeringen og Frp ser ut til å være på glid. Vi trenger helt klart gode tjenester nært folk. sier stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) i transportkomiteen.

For ungdom i distrikter som vil ta førerkort, ville stengte dører ha gitt lang reisevei.

Likevel er ikke Mossleth helt fornøyd.

– Det regjeringen og Frp ber om er å avvente den planlagte nedleggingen. Det er ikke det samme som vi går inn for, nemlig å opprettholde stasjonene og tjenestetilbudet.

Her er kuttforslagene som nå legges på is:

Framtidas trafikkstasjonar Ekspandér faktaboks Rapporten viser til tre ulike konsept for framtidas tenestestadar.

Servicekontor: Skal ha eit mindre omfattande tilbod enn dagens trafikkstasjonar og kundesenter. Skal levere dei mest etterspurde trafikanttenestene og førespurnader i skranke. Avvikling av teoretiske førarprøver. Praktiske førarprøver. Skal ha timebestilling.

Skal ha eit mindre omfattande tilbod enn dagens trafikkstasjonar og kundesenter. Skal levere dei mest etterspurde trafikanttenestene og førespurnader i skranke. Avvikling av teoretiske førarprøver. Praktiske førarprøver. Skal ha timebestilling. Sambrukstasjon: Skal utføre utekontrollar. Ha hall til å gjere myndigheitskontrollar for næringslivet og private. Kan ha tilbod som servicekontor.

Skal utføre utekontrollar. Ha hall til å gjere myndigheitskontrollar for næringslivet og private. Kan ha tilbod som servicekontor. Oppmøtestad: Skal tilby praktiske førarprøver med tilreisande bemanning. Kan til dømes vere rasteplassar eller bensinstasjonar, der sensor kan møte elev, eller samlokaliserast med sambrukstasjonar.

Hun har sin egen teori om hvorfor partiene har snudd.

– I et valgår er de nok ekstra redde for å vise hvor villige de er til å kutte i tjenestetilbudet til folk, tror hun.

– Har lyttet til publikum

Statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) avviser kritikken.

– Valgår eller ikke, vi driver ikke politikk i et vakuum. Regjeringspartiene og Frp lytter til innspill fra næringslivet og kommuner. I denne saken har det stort engasjement. Dette tjenestetilbudet er viktig for lokalsamfunnene. Derfor har vi kommet fram til at dagens tilbud skal bestå framover.