Sandnessjøen kan bli ribbet for offentlige tilbud – nå forsvinner også Vegvesenet

Vegvesenet skal effektiviseres og omorganiseres. Tusenvis av arbeidsplasser kan bli flyttet på over hele landet.

For Alstahaug kommune i Nordland kom nyheten som nok et knyttneveslag i magen fra det offentlige.

Alstahaug blir forfulgt av trusler om nedleggelser. Sist ut: Trafikkstasjonen.

22 av dagens 74 trafikkstasjoner foreslås nemlig å legges ned.

– Vi opplever at forståelsen av geografien er totalt fraværende, sier ordfører Bård Anders Langø (Ap).

– Ser ut til å være glemt

Nærmeste trafikkstasjon kan for Alstahaugs 7400 innbyggere bli i Mosjøen. Om man har gyldig førerkort og bil, tar turen om lag én time.

Ordfører Bård Anders Langø i sier kommunen reagerer sterkt på Statens vegvesens forslag. Foto: Sigurd Steinum / NRK

For innbyggere i øykommunene rundt blir reisetiden enda lengre.

Etter nyttår har administrasjonssenteret Sandnessjøen i Alstahaug stått uten hotell. Samtidig risikerer byen å miste både tingretten, studiestedet og sykehuset.

– Forslaget fra Vegvesenet gir besparelse for etaten, men kostnadene flyttes over til den enkelte innbygger, mener Langø.

– Vil skje over hele landet

Senterpartiet har lenge advart mot dette, sier Nordlund.

– Det handler ikke om Statens vegvesen, de har gjort som de har fått i oppdrag, sier Willfred Nordlund i Sp. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

– Det burde ikke komme som noen overraskelse at staten effektiviserer uten hensyn. Regjeringen ønsker ikke direkte ansvar, sier han.

Nordlund hevder situasjonen i Alstahaug ikke er unik. Han hevder årsaken er «slett ledelse» fra regjeringen.

– Det er ingen statsråd som har ansvaret for å se til at man klarer å ha en spredt tilstedeværelse av ulike statlige funksjoner over hele landet, sier han.

Snart valgkamp

Statssekretær i Fremskrittspartiet, Allan Ellingsen, har null forståelse for Nordlunds angrep på regjeringen.

– Dette er forslag som ikke er konkludert med, svarer Allan Ellingsen i Frp på Nordlunds beskyldninger om at regjeringen ikke har kontroll på offentlige etater som legges ned hvor. Foto: Therese Bergersen / NRK

– Dette er prosesser som regjeringen ikke har noe med. Verken forslaget fra Vegvesenet eller nedleggelse av sykehus har vært til politisk behandling, sier han.

Og legger til:

– Det er valgkamp snart. At Nordlund skyter mot regjeringen er ikke noe nytt, sier Ellingsen.

Digitale løsninger

Det er viktig at flest mulig av dagens trafikkstasjoner består. Det sa nestleder i Kristelig Folkeparti, Ingelin Noresjø, onsdag.

På spørsmål om de største konsekvensene av omleggingen, svarer regionvegsjef Turi Stubø Johnsen i Statens vegvesen dette:

– Det vil bli noen endringer på oppmøtesteder, men vi skal tilby gode digitale tjenester. Når det kommer til drift og vedlikehold av riksveinettverket, tror jeg ikke publikum vil merke veldig store endringer, sier hun.

Men digitale løsninger er ikke det som er bestilt, sier Nordlund i Sp.

– Det er ikke på plass. Det er litt av problemet. Regjeringen har gått rett på nedleggelse av trafikkstasjoner istedenfor, sier Nordlund i Sp.