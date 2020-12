Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Behovet for nye hender er stort når vinterfisket starter for fullt i januar.

Men koronapandemien gjør det både vanskelig og kostbart å hente inn utenlandske sesongarbeidere.

Tidligere arbeidsminister Robert Eriksson mener han har løsningen.

– La de som tar jobb i fiskerinæringen beholde 20 prosent av dagpengene i tillegg til full lønn.

Dagpenger og lønn

Eriksson ser på forslaget sitt som en vinn-vinn situasjon for både næringen, permitterte og staten.

– Staten sparer 80 prosent på dagpenger. Den ansatte får bedre betalt, og sjømatnæringen får sårt tiltrengt arbeidskraft.

Eriksson leder i dag foreningen Sjømatbedriftene. Forslaget hans kommer dagen etter at fiskeriministeren ba arbeidsledige om å melde seg før vinterfisket.

Næringen anslår selv at de trenger opp mot 5000 arbeidere bare under skreifisket.

Koronaen gjør arbeidsinnvandring svært krevende. Bedrifter frykter de kan stå uten nok arbeidskraft når innsiget av skrei kommer.

Eriksson håper på en endring i regelverket.

– I stedet for å ta inn masse utenlandsk arbeidskraft som må inn på karantenehotell. Det betyr økte kostnader for bedriftene. Mitt forslag er at man gjør en midlertidig endring i regelverket for dagpenger.

Les også: Det du trenger å vite om forskjellen på skrei og kysttorsk

Fakta om skreifisket Ekspandér faktaboks Skreifisket utenfor Lofoten og Vesterålen er det viktigste sesongfisket etter torsk i Norge, og det største torskefisket i verden.

Det tradisjonelle lofotfisket starter normalt i slutten av januar og varer et stykke ut i april.

I denne perioden kommer torsken inn fra Barentshavet for å gyte.

De viktigste gytefeltene ligger på nordsiden av Vestfjorden, fra Lødingen til Røst.

Inntil 1940 var lofotfisket hovedinntektskilden for et flertall av fiskerne i Nord-Norge.

Fangstene varierer. Ved årtusenskiftet ble det tatt 30.000 tonn torsk. I 1947 var fangsten rekordhøy med 146.000 tonn.

Skrei er en torsk, men i motsetning til den stasjonære kysttorsken, er skreien en vandrer. Når den er gytemoden i november/desember, legger den i vei fra sine beiteområder i Barentshavet, mot Lofoten, hvor den gyter i løpet av februar - april. Yngelen driver tilbake til det arktiske havet hvor den vokser opp, og når skreien er tre-fire år gammel, drar den til Norskekysten, som foreldrene i sin tid gjorde.

Skrei kan bli opptil 20 år gammel, innpå to meter lang, og veie inntil 55 kilo.

Selger fisk for milliarder

Fiskerne tok i år opp skrei til en verdi av nesten 1,3 milliarder kroner. En økning på 14 prosent fra året før.

Det er med andre ord store verdier som skal håndteres.

Daglig leder Jonas Walsøe Berg Seafood i Svolvær liker det nye forslaget. Foto: John Inge Johansen / NRK

Hos Berg Seafood i Svolvær har de allerede fått tak i nok folk til den kommende sesongen.

Daglig leder Jonas Walsøe synes likevel ideen til Eriksson er god.

– Det gir incentiver til folk som har lyst til å jobbe. Men jeg foreslår i tillegg at industrien får en form for tilskudd til å få permitterte ut i arbeid.

Ber næringen se til Nav

Men hos regjeringen får ikke forslaget noen støtte.

Statssekretær Vegar Einan i Arbeids- og sosialdepartementet mener det er urettferdig å tilby noen dagpenger og lønn, mens andre får bare lønn.

– At arbeidsledige både skal få trygd og inntekt høres litt spesielt ut.

Einan oppfordrer heller fiskerinæringen til å henvende seg til Nav.

– Det er tilgjengelig arbeidskraft. Det er mange titalls tusen som er permittert og det er over 100.000 helt ledige i Norge. Jeg anbefaler næringa å ta kontakt med Nav og Navs kontaktnett for å få tak i folk.