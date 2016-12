18-åring kjemper for at faren skal få en ny, livsforlengende kreftmedisin

– Uansett hvor lite håpet er, så er det veldig viktig å ha nettopp håpet, som holder en oppe når det stormer innvendig. Mister du håpet, så er du ferdig, sier Erling Abelsen.

HÅPER: For en stund siden trodde ikke Erling Abelsen at han skulle få oppleve jula. Nå håper han at han kanskje rekker å få prøve den nye medisinen. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Firebarnsfaren fra Sørfold i Nordland har er sjelden form for nyrekreft med spredning til skjelett og lunger.

I forrige uke ble en ny immunterapimedisin godkjent, som kan være livsforlengende, men foreløpig gis den bare til lungekreftpasienter.

Ap-topp blar opp

NRK fortalte mandag historien om fylkesordfører Anne Gine Hestetun i Hordaland som har vært rammet av brystkreft i seks år. Hun er villig til å bla opp flere hundre tusen kroner av egen lomme for det livsforlengende legemiddelet.

Erling Abelsen har ikke råd til å betale for immunterapimedisin selv, som koster rundt en million kroner i året per pasient.

– Jeg har vurdert å samle inn penger til medisinen, men jeg vil ikke gjøre det i tilfelle den ikke har noen effekt. Det vil ikke føles bra at folk har samlet inn masse penger til noe som ikke virker, sier han.

– Den beste julegaven

JULEØNSKE: 18 år gamle Marta Abelsen fra Sørfold har et juleønske utenom det vanlige. Hun håper at faren, som er alvorlig kreftsyk, skal få prøve en ny immunterapimedisin før det er for seint. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Datteren Marta Abelsen bruker bloggen sin til å skrive ned tankene om farens sykdom.

Mange på min alder gleder seg til russetida og bruker mye tid på den. Men russetida virker fullstendig overfladisk og uviktig nå. Marta Abelsen

Det siste innlegget til 18-åringen er lest og delt i sosiale medier av flere hundre personer. I innlegget skriver hun direkte til Beslutningsforum, som bestemmer hvem som får prøve den nye livsforlengende medisinen.

– Jeg vil at pappa skal få medisinen før det er for sent. Uansett hvor få måneder ekstra vi kan få sammen, betyr det veldig mye for oss, sier Marta Abelsen.

– Jeg klarer nesten ikke å snakke om det hun skriver på bloggen. Og første gang jeg leste det ble jeg så rørt at tårene bare rant, sier Erling Abelsen.

Et utdrag fra Marta Abelsens innlegg Ekspandér faktaboks Hvordan føles det å være den som avgjør hvor mye et leveår er verdt? Hvordan føles det å være den som avgjør om min far får livsforlengelse? I deres tabeller er min far bare én. Én av rundt 150 nyrekreftsyke i Norge, som er aktuelle for den omtalte medisinen. For meg er pappa ikke én, han er tusen. Han er sjåfør, han er matpakke-smører, kokk, gitarist, journalist, lærer. Han er den som hver kveld leste Donald Duck til oss på sengekanten, da vi var små. Han er også uheldig. Jævlig uheldig. Fordi hans kreft er ikke vanlig nok til at staten vil ta seg råd til medisinen som kan gi han reell livsforlengelse. Synd for han. Synd for oss.

Dilemma for helsevesenet

– Det er vanskelig å ikke kunne si ja til alle som vil prøve nye og kostbare kreftmedisiner, sier Lars Vorland, som er administrerende direktør i Helse Nord.

FOR DYRT: Lars Vorland er leder av det statlige Beslutningsforum. Forumet har to ganger sagt nei til at norske sykehus kan ta medisinen i bruk, fordi de mener det er for dyrt. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Firebarnsfamilien fra Sørfold gleder seg til jul. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Han er også leder for Beslutningsforum, som er med på å bestemme hvem som får dyre medisiner.

– Det er et godt brev Marta Abelsen skriver, og jeg skulle gjerne sagt ja. Men vi må få ned prisene på medisiner til et nivå som gjør at det ikke går ut over mange andre pasienter.

– Jeg skjønner at det er vanskelig for dem som sitter på toppen og som må prioritere hvordan de skal bruke pengene. Men min jobb er å presse på for vår families sak, sier Marta Abelsen.

Gleder seg til jul

Hjemme på Straumen i nordlandskommunen Sørfold forsøker familien å leve så normalt som mulig. Ved hjelp av en bærbar pumpe får Erling Abelsen jevn tilførsel av morfin, og kan glede seg til jul i år også.

– Vi skal ha det kjempefint i jula. I fjor tenkte jeg at det kanskje var den siste jula vi hadde sammen. Nå får vi være sammen i år også, sier Erling Abelsen med et smil.