12 år etter Terra-skandalen setter kommunene sluttstrek

12 år etter Terra-skandalen er det i dag satt sluttstrek i saken, skriver Hattfjelldal kommune i en pressemelding.

Åtte norske kommuner tapte til sammen 1,4 milliarder kroner i Terra-saken.

I dag inngikk forsikringsselskapet AIG forlik med kommunene, som saksøkte selskapet for flere titalls millioner kroner.

AIG betaler kommunene til sammen 77,5 millioner kroner.

– Ansvaret er nå alene og endelig plassert hos Terra. Det har vært et slit, men det har vist seg riktig, sier ordfører Harald Lie i Hattfjelldal kommune.

Hattfjelldal vil få ti prosent av summen på 77,5 millioner.

Økonomisk mareritt

Hattfjelldal, Hemnes, Rana og Narvik i Nordland, Bremanger og Vik i Sogn og Fjordane, Kvinesdal i Vest-Agder og Haugesund i Rogaland tapte store penger.

Det skjedde fordi kommunene i 2007 investerte i dårlige spareprodukter anbefalt av Terra Securities.

Det som skulle være solide og trygge investeringer for åtte kraftkommuner, ble i stedet et økonomisk mareritt.

Terra Securities gikk konkurs.

Siden har kommunene jobbet for å få igjen mest mulig av pengene fra ulike parter:

Dette har kommunene fått igjen i ettertid: Ekspandér faktaboks Her følger hva kommunene har fått igjen gjennom banker, forsikring og konkursbo: Kommunene fikk i 2008 gjennomslag for sitt krav om separatistrett til de gjenværende verdiene av investeringene som Citigroup tvangssolgte. Dette utgjorde 434 millioner kroner, som kommunene fikk utbetalt fra konkursboet til Terra Securities. Ved slutningen av boet til Terra Securities fikk kommunene utbetalt ytterligere vel 120 millioner kroner som er fordelt på kommunene slik: Bremanger: 23,2 millioner kroner Hattfjelldal: 9,6 millioner kroner Haugesund: 18,3 millioner kroner Hemnes: 9 millioner kroner Kvinesdal 2,7 millioner kroner Narvik: 27,1 millioner kroner Rana: 23,9 millioner kroner Vik: 12,8 millioner kroner I forliket med DNB ble bankens opprinnelige krav mot syv av kommunene redusert med om lag 400 millioner kroner fra det opprinnelige kravet på rundt 1,1 milliarder kroner til 650 millioner kroner. (Haugesund var ikke en del av dette kravet) I rettssaken i London mot irske Depfa bank ble bankens krav mot kommunene Narvik og Haugesund redusert med om lag 80 millioner kroner. Borgarting lagmannsrett kom i 2016 til at ACE, forsikringsselskapet for Terra-meglerne, skulle betale forsikringspolisen for 2007 med tillegg av forsinkelsesrenter og sakskostnader på til sammen nær 100 millioner kroner. Oslo tingrett har i dom 2. juli 2018 tilkjent kommunene fra AIG erstatning gjennom forsikringspolisen med tillegg av forsinkelsesrenter og sakskostnader på tilsammen 93,6 millioner kroner pluss sakskostander på 4,8 millioner. Dommen ble anket, men AIG har nå inngått forlik og betaler 77,5 millioner kroner. Kilde: Caroline Lund, advokat for kommunene

Ledere ansvarliggjort

Søksmålet mot AIG gjaldt forsikringer knyttet til ledelsen i Terra Security. Daglig leder og styret i selskapet var forsikret for 50 millioner kroner.

FORNØYD: – Nå er det ingen usikkerhet lenger. Ting er avklart, og vi får tilbake et betydelig beløp, sier ordfører Harald Lie i Hattfjelldal kommune. Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Ifølge ordføreren betyr forliket at ansvaret for Terra-skandalen også kan tilegnes ledelsen – ikke bare meglerne.

– Jeg er spesielt tilfreds med at det nå er rettskraftig fastslått at ikke bare meglerne, men også selskapets ledelse var ansvarlig for de katastrofale plasseringene kommunene ble anbefalt, sier Harald Lie.

Forliket med AIG blir det siste forsøket kommunene gjør på å innhente de tapte pengene, sier Lie.

– Etter årelange rettsprosesser både i Norge og utlandet har vi lykkes med å hente tilbake nær 1 milliard av de 1,4 milliard kronene som samlet ble plassert i råtne spareprodukter, sier Lie.

AIG har ingen andre kommentarer enn det som fremkommer av rettsforliket, opplyser advokat Hans Kenneth Viga-Gerhardsen.

Opplevde å bli hengt ut

I årene etter Terra-saken opplevde flere ordførere å bli hengt ut som idioter. For Asgeir Almaas gikk det så langt som at han fikk drapstrusler i posthylla.

I senere tid er det slått fast at de ble lurt.

– Det er helt fantastisk at staten Norge var så til de grader fri for å ta et ansvar, sa Asgeir Almås, tidligere ordfører i Hattfjelldal kommune, i fjor sommer.

– Hadde ikke de såkalte lånene blitt godkjent i 2002, hadde det aldri vært noen Terra-sak, sa han.