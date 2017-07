106 km/t i 80-sone

En 18-åring mistet førerkortet etter å ha blitt målt til 106 km/t. Politiet opplyser at han hadde for mange prikker. Totalt skrev politiet ut ni forenklede forelegg og én anmeldelse under laserkontrollen i 80-sonen på Båsmoen i Mo i Rana.