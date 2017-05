100 militærfly inntar luften i en av Nord-Europas største øvelser

Øvelsen er et samarbeid mellom Norge, Sverige og Finland, som har pågått hvert andre år siden 2013.

– Vi samarbeider med Finland og Sverige. Det er et samarbeid som startet for nærmere 10 år siden som vi har utviklet videre og lært av hverandre, sier major Vegard Bøthun.

I år er øvelsen ledet av det finske luftforsvaret, som har hovedansvar for planlegging, og at øvelsen spiller ut over de nordlige delene av vertslandene.

– Vi har invitert andre allierte nasjoner og interessen er veldig stor, sier Bøtun.

Økt flyaktivitet

Det kommer 500 gjester til Bodø i forbindelse med øvelsen. Majoren sier at øvelsen ikke har noe å gjøre med en tilspisset situasjon mellom Russland og vesten.

– Det vil bli mer flyaktivitet enn vanlig. Vi har 30 fly fra Bodø som vil fly to ganger på formiddagen og to ganger på ettermiddagen. De flyr høyt opp og langt bort og forsvinner inn i Sverige etter hvert, men det blir nok lagt merke til.

Nytt av året er at et amerikansk B-52H bombefly skal være med i øvelsen. Flyet vil ikke lande på noen av basene, men kommer til å delta i et luftoppdrag på slutten av øvelsen.

Slike fly er det ikke ofte vi ser i vår del av verden. Et amerikansk B-52H bombefly skal også delta i øvelsen. Foto: MIKE MCCARTER / AP

– Viser samarbeidsevne og allsidighet

Oberst Petteri Seppälä, øvelsesleder fra luftoperasjonssenteret til Luftforsvaret i Finland sier at ACE 17 er en unik realistisk luftøvelse i verdensklassen fordi den planlegges, forberedes og gjennomføres i et tett samarbeid mellom de tre nasjonenes luftforsvar.

– Alle de multinasjonale aktørene og det brede spekteret med militære fly gjør det interessant og utfordrende med tanke på planlegging og gjennomføring. Øvelsen viser det finske, norske og svenske luftforsvarets allsidighet og den gode samarbeidsevnen vi har, sier oberst Petteri Seppälä i en pressemelding.

Forstyrrer ikke nattefreden

I tillegg til jagerfly, transport- og forbindelsesfly, tankfly, elektroniske krigføringsfly, transporthelikopter og redningshelikoptre fra 330-skvadronen vil også Luftvernsbataljonen være med på øvelsen med bakkestyrker. Selv om øvelsen er omfattende, vil det ikke bli flystøy på natten eller helg.

– Vil den sivile flytrafikken bli rammet av dette?

– Nei, det vil ikke få noe konsekvenser for den øvrige flytrafikken. Vi har hatt en god dialog med Avinor, sier han.