Viser frem barndomshjemmet i ny musikkvideo

Sigrid Raabe fra Ålesund har på kort tid klart å få hele musikkverdens oppmerksomhet. Med megahiten «Don’t kill my vibe» har 20-åringen fått en pangstart på artistkarrieren, og i skrivende stund har originalversjonen og en akustisk utgave av debutsingelen rundt 6,5 millioner avspillinger til sammen på Spotify.

Denne uken slapp Sigrid musikkvideoen til den akustiske varianten, som i sin helhet er filmet i barndomshjemmet i Borgundvegen i Ålesund. I videoen ser man Sigrid på barndomsrommet, ved pianoet i stua og i biblioteket.

Det var langt fra tilfeldig at den første musikkvideoen ble spilt inn akkurat her.

– Jeg har skrevet mange sanger på det pianoet, lest bøker i vinterhagen, og sniktittet i foreldrene mine sin bokhylle, forteller hun til clashmusic.com.

Takker foreldrene

Raabe skrev i fjor under en platekontrakt med det store, engelske plateselskapet Island Records og med et kraftig apparat i ryggen har forventningene blitt bygd kraftig opp foran hennes debutsingel.

At Ålesund, og alt som følger med av fjorder og fjell, fortsatt har en spesiell plass i hjerte til 20-åringen er i alle fall tydelig. Og Sigrid passer på å takke foreldrene for at de lot et internasjonalt filmcrew innta hjemmet deres.

– Vi ville filme på en plass som var personlig for meg. Et stort utrop til mamma og pappa som lot oss filme i stua, sier hun.

Broren Tellef er også musiker, og i musikkvideoen til sangen «Sister» dokumenterers enda mer fra søsknenes oppvekst sammen: