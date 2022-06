Siste: Like før klokka 17 opplyser Boreal at reserveferja MF Preikestolen blir sett inn i sambandet.

Medan køane veks jobbar leiinga i ferjereiarlaget Boreal på spreng torsdag ettermiddag. I eitt av landets største ferjesamband har to av fire ferjer brått takka for seg.

Det kan bli utfordrande for Tale Skjegstad som er på veg til Oslo på jobbsamling. Ferjekaia på Vestnes i Romsdal er i ferd med å fyllest, og ho står allereie langt bak i køen.

– No skal eg ta fly til Oslo på ein konferanse, eg kjenner eg blir litt stressa, seier ho.

Dersom Boreal ikkje får dei to ferjene i drift igjen i ekspressfart, kan det bli bomtur.

Ferjesambandet på E39 hovudvegen langs kysten på Vestlandet.

Køen på Furneset på Vestnes strekk seg langt oppetter vegen. Ferjesambandet Molde-Vestnes har ein døgntrafikk på over 2000 bilar. Då blir det fort køar. Foto: Tore Ellingseter / NRK

– Jobbar på spreng med feilsøking

Midt i ettermiddagsrushet har to av ferjene takka for seg. Ei av ferjene er slått ut av ein defekt thruster, den andre av feil med det elektriske anlegget, opplyser Boreal.

– Det er veldig uheldig og frykteleg beklageleg. No må vi berre gjere det vi kan for å få ferje i drift igjen, seier kommunikasjonsansvarleg Jon Kristian Fadnes i Boreal.

Han seier dei no gjer det dei kan for å løyse floken.

– Vi har servicepersonell på veg, vi jobbar på spreng med feilsøking, og vi arbeider med å sette inn reserveferjer, seier Fadnes.

Det er ikkje uvanleg at ei ferje kan få tekniske vanskar, men ifølgje Fadnes er det svært uvanleg at det råkar to på ein gong. Dermed har sambandet brått halv kapasitet.

Kommunikasjonsansvarleg Jon Kristian Fadnes i Boreal seier dei jobbar på spreng med å løyse floken. Foto: Boreal

Ber folk følgje med

På ferjekaia i Molde tek ikkje Ole Christen Landaas forseinkingane så tungt.

– Ein får slikke sol, sjå på båtane og kose seg, seier han.

Ole Christen Landaas let seg ikkje stresse og brukar tida til å sole seg. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Ferjesambandet mellom Molde og Vestnes har ein døgntrafikk på over 2000 bilar. Stopp midt i ettermiddagsrushet skaper fort store problem.

Ferjeselskapet ber dei reisande om å følgje med på oppdaterte trafikkmeldingar. Førebels er det omkøyring via Sølsnes-Åfarnes. Også her skal det vere køar torsdag ettermiddag, som følgje av ferjetrøbbelet på Moldefjorden.