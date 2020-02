Politiet fikk klokka 13:23 melding om et snøskred fra Dyrdalstind i Fjord kommune.

Snøskredet skal være 20-30 meter bredt.

–Vi har ressurser på stedet som observerer opp imot det aktuelle skredet. De melder at de kan se spor inn, og spor ut, men vi er ikke hundre prosent sikre på om det er folk som er tatt eller ikke, sa operasjonsleder i politiet John Bratland klokka 13:50.

Luftambulansen var fremme på stedet ca. klokka 13:55. Den fløy over stedet slik at de fikk dannet seg et bilde av situasjonen.

– Området er såpass utilgjengelig at vi venter på luftambulansen. Hvis det blir nødvendig vil vi hente lavinehunder som står på Langsætrane og venter, sa Bratland.

Klokka 14:15 opplyser politiet at de har kommet i kontakt med personen som utløste skredet.

– Vedkommende var alene. Ingen er skredtatt og aksjonen avsluttes, skiver politiet på Twitter.