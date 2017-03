Pasient- og brukarombodet med kritikk av helsetenestene

Pasient- og brukarombodet fekk over 600 nye saker på bordet sitt i 2016. Klagene handlar om alt frå ferdigbehandla pasientar som ventar på institusjonsplass i kommunane til saka om Sebastian G. Ødegaard, der det blei avdekt alvorleg svikt i mange deler av helsetenesta.

– Helse Møre og Romsdal har ei betydeleg utfordring med å styrke omdømmet sitt, og arbeide for å få tillit frå pasientar og pårørande i fylket. Det kan ta lang tid, heiter det i innleiinga til årsmeldinga frå ombodet.

Både kommunal helseteneste og spesialisthelsetenesta

Sidan 2009 har pasient- og brukarombodstenesta også hatt ein funksjon overfor dei kommunale helsetenestene. Klagesakene frå den kommunale helse- og omsorgstenesta har no nesten like stort omfang som klagesakene mot sjukehusa.

Foto: Pasient- og brukarombodet

Sidan 2009 har sakene som gjeld den kommunale helse- og omsorgstenesta auka mykje i omfang.

– Desse sakene er ofte tid- og ressurskrevjande med omfattande kontakt og oppfølging med klagar og tenestestad, heiter det i årsmeldinga.

Flest sjukehusklager i Ålesund og Molde

Årsmeldinga til pasientombodet ser ikkje talet på sjukehusklager i forhold til det totale talet på pasientar ved dei ulike sjukehusa. Statistikken viser at det er nesten like mange sjukehusklager i Molde som i Ålesund. På botn ligg sjukehuset i Volda. Både Kristiansund, Molde og Volda har hatt ein auke i talet på klagesaker. Pasient- og brukarombodet i Møre og Romsdal har også ein auke i talet på klagesaker som rettar seg mot St. Olavs Hospital.

Foto: Pasient- og brukarombodet

Dei fleste problemstillingane gjeld kirurgiske inngrep der det blir stilt spørsmål om svikt og feilbehandling. Den nest største kategorien omhandlar pasientar som opplever problem i behandling av psykiske lidingar.

Kommunale legevakter

Svært mange av klagene på den kommunale helsetenesta gjeld korttids- og langtidsopphald i sjukeheimar og helsetenester i heimen. Som regel er det pårørande som kontaktar ombodet i desse sakene.

– Fleire opplever at verdigheitsgarantien ikkje blir oppfylt, heiter det i årsmeldinga.

Men mange klager rettar seg også mot dei kommunale legevaktene. Her er det mange pasientar som hevdar dei blir feildiagnostiserte og ikkje får rett behandling og oppfølging.

– Vi høyrer diverre ganske ofte at pasientar som har oppsøkt legevakt opplever at legen har dårleg tid til dei. I dei mest alvorlege tilfella har ikkje alvorleg sjukdom blirr oppdaga, som igjen har fått dramatiske følgjer for pasienten.

Pasient- og brukarombodet ventar på tilbakemelding på kva Helse Møre og Romsdal vil gjere for å gjenopprette omdøme og tillit etter Sebastian-saka. Foto: NRK

Skjør tillit

Pasient- og brukarombodet uttrykkjer uro etter at helse Møre og Romsdal i 2914 vedtok å stengje barneavdelinga ved Kristiansund i helgene og i høgtider.

– Etter kontakt med uroa helsepersonell og pårørande sende ombodet ei bekyrmringsmelding med spørsmål om det var gjennomført tilstrekkeleg risikovurdering, heiter det i årsmeldinga.

Tre månader seinare, i februar 2015, døydde 10 månader gamle Sebastian G. Ødegaard under transport til St. Olavs Hospital. Statens helsetilsyn konkluderte med at det var svikt i fleire ledd. Saka er sendt over til politiet som tok ut sikting mot helseføretaket.

I desember sende pasient- og brukarombodet eit brev til Helse Møre og Romsdal med bøn om ei tilbakemelding på korleis føretaket skal styrke omdømmet sitt og skape tillit.

– Dette er ei skrivande stund ikkje svara på. Tillit og omdømme er sårbart. Det tek lang tid å byggje opp, men blir raskt rive ned, heiter det i årsmeldinga.