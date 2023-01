Vi mener det høye antallet, de korte intervallene og flere loggtellinger på samme tidspunkt gjør at systemlogg ikke med tilstrekkelig sikkerhet gir støtte for påstanden om at det har skjedd snoking i det omfanget som klager påstår.

Fra klagerens side har man for øvrig ikke presisert hvilke taushetsbelagte opplysninger uvedkommende har tilegnet seg.